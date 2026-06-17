BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgará nesta quinta-feira (18), em São Paulo, o seu plano de governo para a área da segurança pública, com foco no combate a facções criminosas como o Comando Vermelho e o PCC (Primeiro Comando da Capital).

O anúncio faz parte de uma estratégia para se contrapor ao governo Lula (PT), que se opôs à classificação dessas facções como terroristas pelo governo dos Estados Unidos, declarada dias após Flávio visitar o presidente Donald Trump na Casa Branca.

Segundo aliados de Flávio, o plano deve conter medidas para equiparar as facções e os terroristas na legislação brasileira. Como mostrou a Folha de S.Paulo, o Senado já rejeitou essa equiparação, no ano passado, sem a resistência do senador.

Ao mesmo tempo, a divulgação de propostas para a campanha eleitoral busca deixar de lado o noticiário negativo, com a revelação de que Flávio pediu e recebeu dinheiro do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para o filme "Dark Horse" ("azarão", em inglês) sobre seu pai.

Nos próximos 20 dias, outro eixo do programa de governo deve ser divulgado, segundo aliados. O tema e o local da divulgação ainda não estão decididos, mas a ideia é anunciar aos poucos as principais propostas de campanha.

O plano de governo de Flávio na área da segurança pública contou com ajuda do ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo e deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), que é pré-candidato ao Senado.

Derrite foi relator na Câmara do projeto de lei antifacção de Lula, num episódio que estremeceu as relações do governo petista com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Na época, ele defendeu classificar facções criminosas como Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas, mas acabou derrotado após especialistas criticarem o texto e afirmarem que a medida criaria o risco de punição internacional para as empresas instaladas no Brasil.

Para o anúncio do plano, a campanha de Flávio divulgou um vídeo nas redes sociais em que ele aparece como um integrante das Forças Armadas e pilota um helicóptero ao lado do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No vídeo, produzido por inteligência artificial, ele atira com uma metralhadora e explode um barco escrito PCC e outro do Comando Vermelho. No fim, um barco escrito PT foge. "Na próxima quinta-feira eu vou dar uma péssima notícia para o CV, o PCC e o PT. Me aguardem", escreveu no post, utilizado para animar sua base nas redes sociais.