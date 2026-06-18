BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), saiu em defesa do líder do governo Lula (PT) na Casa, senador Jaques Wagner (PT-BA), alvo de uma operação da Polícia Federal sob suspeita de ter recebido pagamentos ligados ao Banco Master, de Daniel Vorcaro.

Alcolumbre afirmou, nesta quinta-feira (18), que todas as pessoas devem ser consideradas inocentes até eventual condenação final na Justiça, mas a polarização faz com que os políticos sejam, pelo contrário, considerados culpados de antemão.

Em uma declaração à imprensa, o presidente do Senado também falou sobre o seu próprio caso, já que ele também é alvo de suspeitas de ligação com o Master.

"Meu apoio, minha solidariedade integral a um colega senador da República. [...] Tenho a convicção que, no decorrer do processo, as verdades do senador Jaques Wagner virão à tona e elas serão comprovadas. Um dia elas serão julgadas, é lá nesse dia que a pessoa pode ser condenada ou inocentada", disse.

"Ninguém nesse país pode ser condenado antes do trânsito em julgado. E todos nesse país podem ser investigados. Isso é normal no Estado democrático de Direito, mas todos também têm que ter a presunção da inocência", afirmou.

"Só temos um problema: está todo mundo culpado até que se prove o contrário. Isso [...] é muito triste para a democracia e para a política nacional. Todo mundo é culpado e condenado antes de ser julgado", completou.

Alcolumbre disse respeitar o papel das instituições, mencionando a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça, "mas a gente precisa ter a compreensão de que esse mantra de que todo mundo é culpado até que se prove que é inocente está errado".

O presidente do Senado disse que Jaques é um colega, respeitado por todos, cuja trajetória política é admirada e que teve a legitimidade do voto popular.

Em seguida, o senador criticou a polarização, dizendo que "é muito cômodo" que congressistas do PT comemorem operações contra congressistas do PL e vice-versa.

"Eu não comemoro nada contra a história de ninguém antes do trânsito em julgado. [...] Muitas autoridades já foram vítimas dessa execração pública e, no passar do tempo, a maioria delas no decorrer das investigações conseguiu provar sua inocência", declarou.

"A polarização no Brasil está nos trazendo esse dilema, porque não é mais o amor que está prevalecendo, é o ódio", completou.

Alcolumbre afirmou ainda que homens públicos sofrem operações sem sequer saber o que existe no processo contra eles e que advogados não conseguem ter acesso às investigações.