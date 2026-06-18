BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliam que a operação da Polícia Federal contra o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), pode fornecer o discurso de defesa de Flávio Bolsonaro (PL), que foi flagrado em conversas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro para obtenção de recursos para um filme sobre do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Diante desse cenário, esses aliados ainda aguardam uma orientação de Lula sobre como reagir à ação policial que, entre outros pontos, apontou suspeitas de que Wagner tenha recebido valores ligados ao Banco Master, de Vorcaro.

Uma ala do governo acredita que Wagner entregará o cargo de líder do governo, num gesto para preservar a gestão petista. Ele ainda não conversou com o presidente sobre o tema, segundo pessoas próximas.

De volta da França, onde participou da reunião do G7, Lula chegou às 5h desta quinta-feira (18) ao Brasil. A expectativa no Planalto é que Lula reitere discurso em favor das operações iniciadas em seu próprio governo e faça um pedido de explicações a Wagner. Lula já havia questionado Wagner, em reuniões privadas, sobre notícias acerca de sua relação com Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro.

Segundo relatos, nessas ocasiões o senador tranquilizou o presidente, afirmando não haver envolvimento com o caso. Um dos argumentos foi o de que as relações comerciais sob suspeita ocorreram durante a gestão Bolsonaro.

Ministros de Lula se dizem surpreendidos com a revelação de vínculos entre núcleo familiar de Wagner e Augusto Lima.

Esses aliados admitem que Flávio Bolsonaro usará o caso em sua defesa, sob o argumento de que o escândalo afeta políticos de diferentes matizes. Secretário de comunicação do PT e integrante da coordenação da campanha, Éden Valadares se antecipou às investidas bolsonaristas, publicando nas redes texto em apoio ao aliado.

"Quem autorizou o Banco Master foi o governo Bolsonaro. Quem é íntimo de Daniel Vorcaro, visitou mesmo após a prisão e tem ele como um 'irmão' é Flávio Bolsonaro. Quem recebeu milhões de reais deste esquema foi a família Bolsonaro. A tentativa de equiparar essas relações e falsamente criar a ideia de que o escândalo BolsoMaster atinge igualmente todos os campos políticos brasileiros é inócua e revela o grau de desespero de Flávio -que foi pego na mentira, perdeu a pouca credibilidade que tinha e vê sua campanha definhar dia a dia", afirmou.

No âmbito estadual, dizem aliados, a operação desta quinta não tem potencial para abalar a disputa ao governo da Bahia, uma vez que adversários do PT também mantinham relacionamento com o Banco Master.

Auxiliares lembram que Lula teve oportunidade de afastar Wagner da função de líder do governo do Senado depois da rejeição do nome do chefe da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, para o STF (Supremo Tribunal Federal). Mas o manteve no cargo.

A Polícia Federal cumpre 18 mandados de busca e apreensão em nova fase da operação Compliance Zero, que investiga irregularidades relacionadas a Daniel Vorcaro e o Banco Master.

Os mandados foram expedidos pelo ministro André Mendonça, do STF, na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal.

Outro alvo é o empresário Augusto Lima, que foi sócio de Vorcaro no Master. Foram feitas buscas em endereços ligados a ambos em Salvador e em um hotel em Brasília onde Wagner mora.