SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula (PT) no Senado, afirmou nesta quinta-feira (18) à Band News TV que nunca recebeu dinheiro do Banco Master, mas admitiu ter pedido para o banqueiro baiano Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, comprar um apartamento, sob a condição de que ele recompraria o imóvel posteriormente.

"Eu tinha interesse de dar, de ajudar a minha filha a comprar um apartamento desses. Como Guga, o Augusto Lima, é um investidor, eu disse a ele: 'você pode comprar? Depois eu vou recomprar' Porque o apartamento está em construção. E eu teria que vende o apartamento de minha filha para poder complementar o apartamento ou ela financiar", afirmou o senador.

O imóvel, avaliado em R$ 2,5 milhões fica no bairro do Horto Florestal, um dos mais valorizados de Salvador. A Polícia Federal investiga suspeitas de que o senador recebeu pagamentos ligados ao Master além do apartamento.

A apuração foi feita a partir da análise de material apreendido com Augusto Lima, ex-sócio do Master, e motivou nova fase da Operação Compliance Zero desta quinta.

O senador disse ter recebido uma ligação do presidente Lula nesta quinta-feira, que teria manifestado solidariedade ao amigo e aliado. "Ele fez questão de me ligar, se solidarizar comigo."

Também disse continuar na liderança do governo no Senado até segunda ordem. "A liderança do governo fica a cargo do presidente Lula, com quem eu falei hoje, e eu acho muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem e pela confiança que ele tem em mim."

Wagner reiterou que não possui negócios com o Master, nem teve nenhuma transferência de patrimônio do banco ou seus sócios para o seu nome. Também assinalou não ter nenhuma relação com Vorcaro e resumiu o elo com o banco Master ao banqueiro Augusto Lima.

Disse ter encontrado Vorcaro apenas duas vezes, a primeira quando o banco Master assumiu a operação do Credcesta, e a segunda quando indicou o ex-ministro Ricardo Lewandowski para ocupar um posto no banco após ter sido consultado.

A PF cumpriu nesta quinta 18 mandados de busca e apreensão em nova fase da operação Compliance Zero. Os mandados foram expedidos pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal.

Foram feitas buscas em endereços ligados a Wagner e Lima em Salvador e em um hotel em Brasília onde o senador mora.

Policiais federais também estiveram em endereço em Salvador de Eduardo Sodré Martins, enteado de Wagner, e da esposa dele Bonnie Bonilha. A reportagem não localizou a defesa de Sodré e de Bonnie.