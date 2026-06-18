BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Distrito Federal pediu ao ministro Alexandre de Moraes, relator da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal), autorização para ouvir Jair Bolsonaro (PL) no inquérito que apura as circunstâncias da apreensão de uma pistola do ex-presidente.

A audiência será por vídeoconferência na próxima quarta-feira (24), às 15h.

No ofício enviado a Moraes nesta quinta (18), os responsáveis pela apuração informaram que houve tentativa de intimar Bolsonaro pessoalmente em sua casa, onde cumpre prisão domiciliar, mas a equipe encarregada da segurança do ex-presidente não permitiu.

A pistola Glock de calibre 9 milímetros foi apreendida na noite de segunda (15) com um segurança de Bolsonaro, abordado durante blitz da Polícia Militar do DF.

Em explicações enviadas a Moraes, a defesa informou que o ex-presidente solicitou o conserto da pistola após ter constatado uma falha.

Os advogados disseram ainda que Bolsonaro não sabia que uma peça da pistola havia sido retirada por sua equipe de segurança, tornando a arma inoperante. A medida foi tomada porque o ex-presidente toma medicamentos psiquiátricos que podem afetar sua cognição. Sem essa informação, Bolsonaro teria notado o problema na pistola e ordenado o reparo.