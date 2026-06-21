SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) é o entrevistado desta segunda-feira do programa Frente a Frente, parceria da Folha de S.Paulo e do UOL. O programa, ao vivo, vai ao ar às 19h.

Dirceu é pré-candidato a deputado federal por São Paulo e é apontado como um dos possíveis "puxadores de voto" do partido -candidatos que obtêm votação elevada e terminam, graças às regras eleitorais, por garantir vaga a outros integrantes da chapa.

Ele é também coordenador do novo programa político do partido, que prega reformas políticas e do Poder Judiciário.

Dirceu, 80, assumiu a Casa Civil no primeiro governo Lula, em 2003, e deixou o posto em 2005, durante o mensalão -escândalo que o levou à prisão em 2013 por corrupção ativa. Condenado também na Lava Jato, foi solto pela última vez em novembro de 2019 e teve as penas dessa operação anuladas em 2024.

O ex-ministro, que foi líder estudantil e participou de organizações armadas de resistência à ditadura militar, ainda é apontado como um dos principais estrategistas e articuladores políticos do PT.

Em maio, ele recebeu o diagnóstico de linfoma e iniciou tratamento no Hospital Sírio-Libanês.

O Frente a Frente é apresentado pelos jornalistas Daniela Lima, do UOL, e Fábio Zanini, editor da coluna Painel, da Folha. O programa é transmitido nos sites da Folha e do UOL e no YouTube.