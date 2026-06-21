SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) vem buscando diálogo com o eleitorado mais jovem por meio de uma área que nem todo estudante gosta: a matemática.

Neste domingo (21), Tarcísio publicou em suas redes sociais um vídeo em que usa um assunto popular no momento, o álbum de figurinhas da Copa do Mundo, para dar uma aula sobre probabilidade aplicada.

A equipe de comunicação do governador avalia, segundo a Folha apurou, que esse tipo de material conversa diretamente com os mais jovens, mostrando que conteúdos como matemática e probabilidade podem fazer parte do cotidiano.

De 25 de abril para cá, esse foi o quarto vídeo em que Tarcísio aparece em uma lousa resolvendo equações matemáticas.

A comunicação de Tarcísio é liderada pelo publicitário Pablo Nobel, que também colaborou com a campanha presidencial de Javier Milei em 2023. Antes de se candidatar à Presidência da Argentina, Milei também aparecia na TV na frente de uma lousa, explicando conceitos econômicos à população.

O vídeo deste domingo traz a assinatura do diretório paulista do Republicanos e o CNPJ do partido no fim da aula. Em cerca de oito horas de exibição, o vídeo obteve 119 mil curtidas.

No material, Tarcísio se propõe a descobrir quantas figurinhas teria de comprar -e quanto gastar- para completar o álbum sem fazer nenhuma troca.

O resultado ao qual ele chega, cerca de R$ 7.311, fica perto da conta feita, a pedido da Folha de S.Paulo, pelo professor Moacyr Silva, da FGV. Quando o álbum saiu, ele calculou que completá-lo poderia custar R$ 7.362,90 (R$ 7.338 em cromos e R$ 24,90 pelo álbum).

No vídeo deste domingo, Tarcísio se valeu de ferramentas como probabilidade, série harmônica, constante de Euler-Mascheroni e logaritmo neperiano para resolver a equação. São tópicos que fazem parte do cotidiano de alunos que se preparam para institutos de ponta, como o IME (Instituto Militar de Engenharia) ou o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), na avaliação de Yuri Saporito, professor de matemática aplicada da FGV.

Ao ver a "aula" do governador, a única ressalva que o professor fez foi que a conta do governador teve "alguns pulos de argumento". Tarcísio não explicitou todas as fórmulas necessárias para a solução do problema- o que Saporito cogitou ter sido decorrente do tamanho do vídeo, que tem quatro minutos. "É um conteúdo legal de matemática, o que ajuda a popularizar a área", diz o professor.

A economista Lorena Hakak, colunista da Folha, também destaca o papel do vídeo de Tarcísio em despertar interesse pela matemática. "Se um aluno teve contato com alguns desses conteúdos no ensino médio, pode procurar aulas de matemática aplicada."

O governador tem histórico de aprovação em concursos públicos. Estudou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, onde o ingresso se dá por concurso e, de lá, passou na seleção da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ).

Formado oficial do Exército, ele foi aprovado ainda no Instituto Militar de Engenharia, onde completou sua formação de engenheiro civil. Em 2008, quando retornou da missão do Brasil no Haiti, também passou em um concurso da Controladoria-Geral da União.