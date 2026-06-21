SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) deu início às comemorações de seu aniversário de 85 anos na manhã deste domingo (21) com uma missa celebrada pelo padre Júlio Lancellotti. O ato ocorreu na Capela São Judas Tadeu, localizada no campus da Universidade São Judas, no bairro da Mooca, na zona leste da capital paulista.

Na homilia, o padre Lancellotti criticou o uso da religião para espalhar discursos de ódio. "Essa é uma característica do fascismo: utilizar o discurso religioso para dominar", disse o pároco, que em dezembro do ano passado teve as transmissões ao vivo das missas suspensas e foi orientado a reduzir a atividade nas redes sociais por determinação interna da Arquidiocese de São Paulo, pelo arcebispo dom Odilo Scherer.

O religioso cobrou das autoridades um plano para proteger as pessoas mais pobres das fortes ondas de calor previstas para a cidade. "A cidade de São Paulo não tem um bebedouro público sequer. Como é que aquele povo vai se proteger de temperaturas de 38, 40 graus?", questionou.

Lancellotti também citou o falso alerta da Defesa Civil disparado entre o fim da noite de sexta-feira (19) e a madrugada de sábado (20). Na ocasião, o sistema nacional emitiu dez avisos falsos de evento extremo contendo a palavra "misantropia" para celulares em estados como São Paulo, Paraná e Distrito Federal.

"A misantropia é o que move aqueles que destroem os pobres, os fracos, os pequenos. O ódio à humanidade se manifesta naqueles a quem é negada a humanidade", disse o pároco.

Após receber os cumprimentos na Mooca, Suplicy seguiu para o centro da capital, onde as comemorações continuaram com um almoço e bolo de aniversário na Ocupação 9 de Julho.

O evento no espaço multicultural reuniu diversas lideranças políticas, entre as quais o deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL-SP) e o deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), além de ativistas como Carmen Silva, coordenadora do MSTC (Movimento Sem Teto do Centro), e o líder religioso Pai Rodney de Oxóssi.

Saudado com gritos de "muito axé", o parlamentar discursou sobre sua trajetória e laços afetivos. "Quero lhes dizer que muito mais importante do que ter sido deputado federal, vereador, senador e tal, é sobretudo ter feito amizade com vocês. É uma questão de a gente poder se dar bem com as pessoas para daí lutar pelas coisas que acreditamos".

Em sua fala, Suplicy criticou a geopolítica internacional. "Como está faltando para aquele presidente Donald Trump essa vontade de caminhar na direção de se obter os objetivos maiores da humanidade pela não violência, não pela guerra, não pelo terror, pelas bombas e por tudo mais".

As comemorações terminaram no final da tarde na Avenida Paulista, onde o deputado participou da Marcha da Maconha. No ato, Suplicy reforçou a defesa do uso medicinal da cannabis, tratamento que ele próprio utiliza há dois anos e meio para controlar os sintomas da doença de Parkinson.

Questionado sobre a recente operação da PF que envolveu o senador Jaques Wagner (PT-BA) e investigações ligadas ao Banco Master, o deputado comentou à Folha o episódio envolvendo o aliado. "Por tudo que eu conheço dele, ele sempre teve um procedimento correto e eu espero que ele esclareça inteiramente tudo o que está acontecendo", disse.