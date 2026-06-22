BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O GSI (Gabinete de Segurança Institucional) publicou nesta segunda-feira (22) uma portaria, com erro, que nomeia o major do Exército "Fulano de Tal" e o tenente da Polícia Militar do Distrito Federal "Cicrano de Tal" para atuar como assistentes na Secretaria de Segurança Presidencial.

O documento foi divulgado no DOU (Diário Oficial da União). Até a última atualização desta reportagem, o conteúdo ainda não havia sido alterado.

À Folha de S.Paulo o GSI disse que identificou o erro e que a retificação será na próxima edição do Diário Oficial.

Antes de apresentar o erro, a portaria também traz a nomeação do sargento da Marinha Márcio Adriano Leite para o mesmo cargo. O documento é assinado pelo diretor do Departamento de Gestão da Secretaria-Executiva do GSI, Vinícius Damasceno do Nascimento.

O GSI é o órgão responsável pela segurança pessoal e de familiares do presidente Lula (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), das residências oficiais (Alvorada e Jaburu) e do Palácio do Planalto. Também é responsável pelo planejamento de eventos e pelos deslocamentos de autoridades.

Além disso, cuida de outros aspectos como terrorismo e segurança cibernética, gestão de incidentes computacionais, proteção de dados, tratamento de informações sigilosas e coordena as atividades do Programa Nuclear Brasileiro e do Programa Espacial Brasileiro.