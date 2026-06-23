PRESIDENTE PRUDENTE, SP (FOLHAPRESS0 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, acenou ao agronegócio em nova agenda com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e disse que vai atuar nos Estados Unidos contra a imposição de novas tarifas a setores da economia brasileira.

A afirmação foi feita na tarde desta terça-feira (23) no primeiro dia da Feicorte (Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne), em Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

De acordo com Flávio, os produtores rurais brasileiros estão sentindo na pele a "incompetência e a corrupção do atual governo".

"O agro em especial deveria ter mais respeito do governo federal, tinha que ter mais responsabilidade", disse.

Ele completou: "Mais uma vez no dia 6 de julho agora vou aos Estados Unidos para fazer a defesa das empresas brasileiras, para que não sejam novamente tarifadas com mais 25% dos nossos produtos que forem exportados para os Estados Unidos, porque nós já temos as empresas mais taxadas do mundo pelo atual governo. Não é justo".

Além de Tarcísio, o pré-candidato estava acompanhado de outros políticos da direita, que participam na noite desta terça de um evento no município paulista.

Foi a segunda aparição conjunta de ambos em quatro dias -a primeira no sábado (20) em Guarulhos, no lançamento da pré-candidatura ao Senado do presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado (PL).

O encontro regional da direita reúne também, no campus 2 da Unoeste, pré-candidatos como o deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), pré-candidato ao Senado, assim como André do Prado. O evento também é o lançamento da pré-candidatura do ex-secretário da Agricultura Guilherme Piai (PL-SP) a uma vaga na Câmara dos Deputados.

É o segundo ano seguido em que políticos da direita concentram as atenções na abertura do evento em Presidente Prudente, que voltou a ser realizado em 2024 após um hiato de dez anos.

Galeria Os pré-candidatos à Presidência em 2026 Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Augusto Cury estão entre nomes que disputarão eleições neste ano https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1863190895965862-pre-candidatos-a-presidencia-em-2026 *** Em sua fala, Tarcísio saudou Flávio como pré-candidato e futuro presidente e elogiou o ex-presidente Jair Bolsonaro, com quem esteve no evento da pecuária em 2025, antes da prisão domiciliar do ex-mandatário.

O Brasil, segundo ele, enfrentou na gestão Bolsonaro desastre de Brumadinho, Covid-19, Guerra da Ucrânia e, apesar disso, terminou com estatais dando lucro. "Esse legado hoje está sob sua responsabilidade. Você está se preparando e vai fazer o melhor, tenho certeza", disse o governador para Flávio.

No ano passado, o evento da agenda oficial do governador com Bolsonaro na Feicorte virou um ato de desagravo ao político.

Os principais eventos do agronegócio no país, que movimentam anualmente bilhões em vendas de máquinas agrícolas e em exposições e leilões de animais, se consolidaram nos últimos anos como território de políticos ligados à direita.

Foi assim também na Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), realizada entre o final de abril e início do mês passado em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo), que contou com Flávio e Tarcísio e críticas diretas ao presidente Lula (PT).

Naquele dia, o senador elogiou o governador e disse que ele será presidente "um dia".

Nesta terça, Tarcísio anunciou a entrega de títulos de regularização fundiária rural para médias e grandes propriedades, formalizou a doação do recinto de exposições Jacob Tosello a Presidente Prudente, que já tinha sido divulgada na edição do ano passado, e inaugurou unidades do projeto Cozinhalimento.

Antes do ato da direita, o governador entregou o novo complexo da Polícia Técnico-Científica, que reúne o IML (Instituto Médico Legal) e o Instituto de Criminalística, além de reformas de delegacias.

A Feicorte tem 140 expositores, 500 animais em exposição e 40 horas de conteúdo técnico distribuído até sexta-feira (26). A expectativa é reunir 25 mil pessoas.