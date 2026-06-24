SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou, nesta terça-feira (23), nas redes sociais, um artigo que chama as eleições brasileiras de "próximo grande teste" na América Latina.

Publicado no site da emissora conservadora Newsmax, o texto é intitulado "Trump Scores 8 Triumphs in 7 Years Across Latin America" ("Trump conquista 8 vitórias em 7 anos na América Latina", em tradução livre) e aborda a virada à direita na região.

O gancho foi a vitória do empresário Abelardo de la Espriella na Colômbia e de Keiko Fujimori, filha do ditador Alberto Fujimori, que agora atingiu uma vantagem insuperável no Peru.

A publicação cita oito países latino-americanos que migraram da esquerda para a direita nos últimos anos: além de Colômbia e Peru, El Salvador (com Nayib Bukele), Argentina (Javier Milei), Equador (Daniel Noboa), Honduras (Nasry Asfura), Bolívia (Rodrigo Paz), Chile (José Antonio Kast).

"[O resultado das eleições na Colômbia e no Peru] é o último capítulo de um amplo realinhamento ideológico pró-Trump que está transformando o Hemisfério Ocidental", diz o artigo.

Segundo ele, as atenções agora se voltam ao Brasil, onde a "próxima eleição presidencial pode se tornar a disputa mais decisiva do hemisfério."

"Caso o Brasil venha a se juntar no final à crescente lista de países que estão indo para a direita, o mapa político da América Latina ficaria dramaticamente diferente do que era há apenas uma década."

O texto diz que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão se mobilizando em torno do seu filho, em referência ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na tentativa de derrotar o presidente Lula (PT) e que o pleito está gerando um "intenso debate" sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro.

A publicação encerra afirmando que o hemisfério é cada vez mais influenciado pelas ideias, prioridades e políticas do presidente americano. "Trump está realmente tornando as Américas grandes novamente."

Nas redes sociais, o republicano apenas compartilhou o título e o link do artigo, mas comentou sobre o conteúdo. Como mostrou a coluna do Painel, o governo Lula teme uma possível interferência da gestão Trump nas eleições brasileiras.

O fato político acontece em meio a um estremecimento da relação entre os dois líderes. No mês passado, Trump disse que o petista é "muito volátil" e não se importa com o brasileiro. O americano também afirmou, em outra ocasião, que vê como perigosa a situação política do Brasil.