BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), deve viajar a Buenos Aires no início da próxima semana. De acordo com aliados, ele planeja se encontrar com o presidente Javier Milei e participar de um evento conservador promovido pelo argentino.

O ultradireitista Milei é um aliado da família Bolsonaro e crítico do presidente Lula (PT). Em julho de 2024, Milei deixou de comparecer a uma cúpula do Mercosul no Paraguai para participar, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de uma conferência com conservadores em Balneário Camboriú.

Depois de uma campanha política na Argentina e de um início de gestão marcados por críticas a Lula, o ultraliberal reduziu o tom e passou a evitar ataques diretos ao petista ?mas a relação bilateral no nível político permanece praticamente congelada.

Além do evento e do encontro com Milei, está previsto que Flávio se reúna com políticos e empresários argentinos.

Flávio tem intensificado sua agenda internacional. Em 26 de maio, ele se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pedir que o republicano declarasse o PCC e o Comando Vermelho organizações criminosas.

A designação ocorreu dias depois da reunião na Casa Branca.

No dia 6 de julho, Flávio deve retornar a Washington para participar da audiência pública que o USTR (Escritório do Representante de Comércio dos EUA) promove no âmbito da investigação que propôs um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros.

De acordo com o documento protocolado no USTR, o senador pretende argumentar que o tarifaço, "na prática, beneficiaria o governo atual cuja conduta a investigação descreve", enquanto prejudicaria "os exportadores brasileiros, os importadores americanos, os consumidores dos EUA e a oposição brasileira, que é a principal vítima doméstica da conduta em questão".

A previsão é que o pré-candidato esteja na capital da Argentina na segunda (29) e terça-feira (30). Milei realiza nesta semana uma viagem à Espanha na qual não deve se encontrar nem com o premiê Pedro Sánchez nem com o rei Felipe 6º.

Na terça (30), Milei deve viajar a Assunção (Paraguai) para participar da cúpula do Mercosul. Lula também deve comparecer.

Flávio tem investido no contato com líderes de ultradireita pelo mundo, especialmente Donald Trump, desde que decidiu concorrer à Presidência. Na semana passada, ele celebrou a vitória de Abelardo de la Espriella na Colômbia e gravou um vídeo dizendo que "as agendas da direita continuam triunfando em toda a América Latina".