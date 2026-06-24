BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou a petistas mineiros nesta quarta-feira (24) a preferência por uma candidatura própria do partido ao governo de Minas Gerais. O estado, segundo com mais eleitores, é o principal problema da pré-candidatura de reeleição do presidente da República.

O movimento de Lula aumenta a pressão sobre a ex-prefeita de Contagem (MG) Marília Campos. Ela quer disputar uma vaga no Senado, mas também é o nome mais cotado do partido para uma candidatura ao governo local. Na reunião desta quarta, Lula mencionou a ex-prefeita.

O chefe do governo tem demonstrado, nos bastidores, vontade de lançá-la na disputa pelo governo mineiro. Marília Campos resiste à ideia. Dirigentes do PT, porém, acham difícil ela rejeitar um eventual pedido direto de Lula.

"O entendimento construído coletivamente reafirma uma resolução decidida há um mês de que o Partido dos Trabalhadores vai apresentar uma candidatura própria em Minas Gerais. As definições sobre esse projeto serão construídas nos próximos dias, a partir do diálogo entre o partido e as forças políticas comprometidas com um projeto democrático e popular para o estado", afirmou a presidente do PT de Minas Gerais, a deputada estadual Leninha, em nota divulgada depois da reunião.

Ela confirmou à Folha que Lula apoiou a ideia de uma candidatura própria. Perguntada se a candidata seria Marília Campos, a dirigente petista disse que não há uma definição até o momento.

Na última semana, o presidente do PT, Edinho Silva, disse a jornalistas que a ex-prefeita será candidata ao Senado. "A Marília é candidata ao Senado. Isso está definido e temos muita convicção que ela, em 2027, será senadora da República", declarou Edinho.