SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negou, no final da noite desta quarta-feira (24), ter humilhado a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Ela havia afirmado, em vídeos divulgados mais cedo, que foi desrespeitada e maltratada pelo enteado mais velho.

"Sou casado há 16 anos, pai de duas filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai", disse o senador em nota publicada nas redes sociais. "Tenho 45 anos de idade, 24 anos de vida pública e sou reconhecido pelo meu equilíbrio, educação e respeito com todos, até com meus adversários políticos".

Flávio disse que em nenhum momento ofendeu ou teve a intenção de ofender Michelle. "Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas".

O senador afirmou que respeita a ex-primeira-dama pelo trabalho no PL, pelo cuidado com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e pelo que representa para o Brasil.

"Toda nossa família está passando por um momento muito difícil. E entendo a angústia da Michelle vendo meu pai, todos os dias, sofrendo com tamanha injustiça", ele escreveu. "Eu também sofro, mas sigo firme. Viajando o Brasil carregando o manto que meu pai me deu, passando dias longe de casa, da minha esposa, das minhas filhas, sem poder orar e dar um beijo nelas antes de dormir, sofrendo ameaças de morte e, mesmo, sigo focado na missão".

No texto, ele disse ser natural que pessoas com os mesmos objetivos enxerguem caminhos diferentes. "Isso acontece nas famílias, nas empresas e também na vida pública".

O senador disse ainda que todas as suas decisões têm o respaldo do pai e pediu foco na campanha para derrotar Lula (PT) na disputa presidencial.

Ele afirmou que ligou para a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) na terça (23) e pediu a organização de uma reunião com lideranças femininas conservadoras para que "pudesse aprender e ouvi-las" como parte da elaboração de seu plano como pré-candidato à Presidência da República.

Segundo o senador, ele escreveu para Damares e sugeriu que Michelle fosse convidada. Avisou que estava "de coração aberto".

Nesta quarta, de acordo com Flávio, a ligação foi direto para a ex-primeira-dama, para fazer o convite.

"Fiz mais um gesto não correspondido. Não atendeu. Deixei mensagem. Também não retornou".

O senador afirmou ter sido surpreendido com os dois vídeos divulgados por Michelle e disse que o convite para a reunião das mulheres está mantido.

Nos vídeos, a ex-primeira-dama critica a aliança do PL com Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato a governador do Ceará, e fala sobre ataques feitos pelos enteados após o apoio dela ao senador Eduardo Girão (Novo-CE).

Michelle disse que Flávio a criticou nas redes antes de falar com ela e não atendeu o telefone. Depois, retornou a ligação de forma ríspida, dizendo que ela deveria ficar de fora das decisões do partido e não entendia nada de política.