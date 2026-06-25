BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ex-prefeita de Contagem (MG), Marília Campos (PT) afirmou nesta quinta-feira (25) que a decisão do Partido dos Trabalhadores de lançar uma candidatura própria ao Governo de Minas Gerais é um "equívoco estratégico". Ela é a favorita do presidente Lula (PT) para concorrer ao cargo em outubro.

Em nota, Marília reafirmou sua pré-candidatura ao Senado e defendeu que o PT deve "liderar a construção de uma aliança ampla e competitiva", citando partidos como PCdoB, PV, PSB, MDB, Rede, PSOL e PDT.

Segundo Marília, há uma dificuldade de a esquerda consolidar uma candidatura competitiva ao governo e lançar um nome próprio poderia "reproduzir uma disputa fortemente polarizada".

"[A decisão] tende a recolocar no centro do debate conflitos que pouco contribuem para enfrentar os problemas concretos dos mineiros, além de dificultar a formação de uma maioria política capaz de sustentar o projeto democrático liderado pelo presidente Lula", disse.

A pressão para que Marília concorra ao governo mineiro aumentou após uma reunião com Lula na quarta (24), na qual o presidente indicou a petistas do estado a preferência por uma candidatura própria do partido e mencionou o nome da ex-prefeita.

Depois do encontro, a presidente do PT de Minas Gerais, a deputada estadual Leninha, confirmou a decisão do partido de ter um nome da sigla na disputa. "As definições sobre esse projeto serão construídas nos próximos dias, a partir do diálogo entre o partido e as forças políticas comprometidas com um projeto democrático e popular para o estado", disse, em nota.

O estado, segundo com mais eleitores, é um dos principais gargalos da pré-candidatura de reeleição do presidente da República.

No comunicado compartilhado nesta quinta, Marília Campos disse ainda que sua candidatura ao Senado é "única disponibilidade política" para a disputa de 2026. A ex-prefeita afirmou que sua decisão "demonstra força política" e mencionou ter o apoio do presidente nacional do PT, Edinho Silva.

"Trata-se de uma pré-candidatura estratégica porque Minas não possui atualmente senadores da base do presidente Lula e porque representa um importante avanço na presença feminina em cargos majoritários."

"A equipe da pré-candidatura reafirma a convicção de que Minas Gerais precisa construir uma ampla aliança democrática para a disputa do Governo do Estado, reunindo os partidos que sustentam o governo Lula e priorizando aquilo que une as forças progressistas e democráticas", completou Marília.

Lula foi a Minas Gerais na última semana alimentando a esperança de convencer a ex-prefeita de Contagem a disputar o governo do Estado diante da pressão do diretório mineiro do PT por uma decisão.

O imbróglio em Minas Gerais para Lula se formou depois de o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSB) se negar a concorrer ao governo, como queria o petista. Ele anunciou a decisão no fim de maio, quando também disse que pretende deixar a vida pública após o término de seu mandato, em janeiro.

O palanque mineiro do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal adversário para a reeleição de Lula, tampouco está definido.

Integrantes do PL afirmam que o apoio ao senador Cleitinho (Republicanos) é hoje a principal aposta do PL no estado e admitem que a candidatura do empresário Flávio Roscoe (PL), ex-presidente da Fiemg (Federação das Indústrias de Minas Gerais) e recém-filiado, só deve ser lançada caso Cleitinho decida não concorrer.