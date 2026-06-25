RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nos vídeos publicados por Michelle Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira (24) em seu perfil no Instagram, um detalhe chamou a atenção.

Enquanto detalhava a crise familiar, Michelle apareceu diante de uma mesa de apoio repleta de símbolos ligados à sua trajetória pessoal e política. Entre eles, um objeto dourado em formato de mão despertou curiosidade nas redes sociais.

A peça reproduz o gesto conhecido como "I love you" ("Eu te amo"), utilizado na Língua Americana de Sinais (ASL, na sigla em inglês).

O sinal é formado pela combinação de três letras do alfabeto manual: a letra I, representada pelo dedo mínimo levantado; a letra L, formada pelo indicador e pelo polegar erguidos; e a letra Y, identificada pelo dedo mínimo e pelo polegar levantados. Juntas, elas compõem a expressão, amplamente associada a mensagens de carinho, afeto e positividade.

O símbolo também dialoga com uma das principais bandeiras defendidas por Michelle Bolsonaro. Antes de se tornar primeira-dama, em 2019, ela atuou como intérprete de Libras e, durante a passagem pelo Palácio do Planalto, ficou conhecida por incentivar ações voltadas à inclusão de pessoas com deficiência e à acessibilidade.

Além da mão dourada, outros objetos presentes na gravação carregavam significados específicos. Um deles era a Estrela de Davi, símbolo frequentemente utilizado por Michelle e associado à sua aproximação com segmentos cristãos e evangélicos.

Também estava sobre a mesa uma caneta Bic, item que se tornou uma marca do ex-presidente Jair Bolsonaro e passou a representar seu estilo de governo.

No vídeo, a ex-primeira-dama afirmou ter sido desrespeitada e maltratada por Flávio Bolsonaro (PL- RJ) e deixou subentendido que o senador não queria o apoio dela para sua pré-candidatura a presidente da República.

Ela ainda apareceu usando uma camisa azul bordada com palavras como "mansidão", "alegria", "amor" e "domínio próprio".

Os termos fazem referência aos chamados Frutos do Espírito, descritos na Epístola aos Gálatas, no Novo Testamento, e representam virtudes associadas à vida cristã.

A ambientação contava ainda com um cordão de contas amarelas, um livro utilizado como base para os objetos decorativos, uma taça de vidro lapidado em tom roxo e um mapa do território brasileiro. O mapa trazia a representação das lideranças estaduais do PL Mulher, organização partidária comandada por Michelle.

Ela também se posicionou diante de uma parede preenchida por quadros contendo diplomas, certificados, medalhas e homenagens emolduradas.

O recurso visual é frequentemente utilizado por figuras públicas para transmitir autoridade, reconhecimento institucional e credibilidade perante o público.

Entre os itens exibidos aparecem títulos de cidadania honorária concedidos por municípios, medalhas acompanhadas por fitas coloridas, além de retratos de personagens históricos e textos explicativos.