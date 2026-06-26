BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - As duras críticas feitas publicamente pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro contra Flávio Bolsonaro mobilizaram aliados do pré-candidato à Presidência para tentar conter danos à campanha do PL, que aposta no anúncio de uma vice mulher para frear efeitos negativos junto ao eleitorado feminino.

A divulgação de vídeos por Michelle na tarde de quarta-feira (24), nos quais ela diz ter sido desrespeitada e humilhada por Flávio após críticas à aliança do PL com Ciro Gomes (PSDB) no Ceará, pegou aliados do senador de surpresa e provocou tentativas de explicações nas horas seguintes.

A pré-campanha de Flávio admite ter se assustado com as publicações de Michelle em um primeiro momento, mas disse depois ser preciso aguardar para aferir os impactos. Parte dos aliados do senador afirma acreditar que os vídeos podem ser ruins também para a ex-primeira-dama, diante de um eleitorado bolsonarista que defende união contra Lula (PT).

Apesar da dificuldade enfrentada por Flávio em pesquisas com mulheres, a tese do PL é a de que dificilmente apoiadores de Michelle deixarão de votar no filho de Bolsonaro por causa da briga. Mesmo que haja uma migração para outros candidatos no primeiro turno, dizem esses aliados, a avaliação é a de que esses votos tendem a voltar em um eventual segundo turno.

Depois de tentar minimizar as críticas e dizer, às vésperas de partida do Brasil na Copa, que "hoje, dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece", Flávio voltou às redes sociais horas depois para negar ter ofendido Michelle e dizer que, "se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas".

A ex-primeira-dama, por sua vez, disse posteriormente não ter "raiva de ninguém" e que buscou com os vídeos esclarecer "uma situação que estava sendo deturpada". Afirmou que "uma nova história será escrita com verdade, clareza e respeito". "Vamos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno. Não há briga, nem competição."

Antes mesmo das declarações de Michelle, Flávio já estava decidido a indicar uma mulher para ser sua candidata a vice-presidente. O nome da escolhida ainda não está definido, mas deve ser anunciado nas próximas duas semanas, segundo aliados.

Entre as cotadas estão as deputadas federais Julia Zanatta (PL-SC), hoje candidata à reeleição, e Bia Kicis (PL-DF), pré-candidata ao Senado. O nome da ex-presidente da Caixa Daniella Marques (Republicanos), que tem ajudado Flávio, também tem sido lembrado por aliados diante do que veem como falta de opção.

A deputada federal Simone Marquetto (PP-SP) continua no radar da pré-campanha, mas integrantes da federação formada pelo PP e pelo União Brasil dizem que as críticas de Michelle reforçaram a avaliação de que é preciso ter cautela sobre a aliança com Flávio.

Segundo aliados de Michelle, ela decidiu gravar vídeos como um desabafo, por ter se cansado do que descrevia como uma série de agressões coordenadas e informações falsas, que afetariam não só a ela, mas também à filha mais nova, Laura, que é adolescente.

Irmão de Michelle, o pré-candidato a deputado distrital Eduardo Torres (PL) publicou um texto nas redes sociais em que diz que ela contou "muito pouco diante de tudo o que tem acontecido" e que já presenciou e precisou inclusive intervir.

"São críticas, cobranças, acusações, injúrias e injustiças. A resposta por muito tempo foi o silêncio. Atacada por muitos até por seu silêncio, não suportou mais tamanha injustiça e resolveu fazer alguns esclarecimentos", afirmou.

Nos vídeos divulgados na quarta, Michelle afirma que Flávio a desrespeitou, humilhou, disse que ela não entendia nada de política e deixou subentendido que não queria a participação dela em sua campanha presidencial.

"Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou no telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política", declarou.

Em resposta, Flávio publicou um texto dele e da esposa e gravou um vídeo em que nega ter humilhado a madrasta. "Sou casado há 16 anos, pai de duas filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai", disse.

Fernanda Bolsonaro, por sua vez, escreveu nas redes sociais que o que vê todos os dias, como esposa de Flávio, é "um homem leve, respeitoso, carinhoso, restaurado e um pai dedicado".

Enquanto parte do PL avalia que Flávio poderia ter desarmado essa bomba antes, evitando uma briga pública, pessoas mais próximas ao senador afirmam que ele tenta falar com Michelle há meses, sem sucesso.

Dizem, inclusive, que ele ligou para a madrasta e deixou um recado na manhã desta quarta ?ou seja, horas antes do vídeo? para convidá-la para uma reunião com lideranças femininas na semana que vem, mas que ela não respondeu.

"De coração aberto quero reforçar o convite que eu já tinha feito para a Michelle. Coração segue aberto, Michelle. Preciso de todo mundo junto comigo. Posso contar com você?", disse Flávio em vídeo divulgado nesta quinta (25).

Para tentar melhorar o trânsito com o eleitorado feminino, Flávio fará uma reunião de trabalho com aliadas na semana que vem. O pré-candidato quer ouvir sugestões que podem integrar o plano de governo dele e demonstrar proximidade com lideranças importantes, como Bia e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF).