Lula ainda defendeu a criação de um projeto estratégico de defesa, classificando o atual momento como o de maior concentração de conflito da história da humanidade depois da 2ª Guerra Mundial.

Para as pessoas saberem que não queremos briga com ninguém, mas que estaremos preparados para defender nossos 8,5 milhões de quilômetros quadrados e nossos 215 milhões de habitantes, acrescentou.

Fragata Cunha Moreira

A Fragata Cunha Moreira foi construída no Brasil, em Itajaí, com mão de obra nacional e transferência de tecnologia. Foram construídas também outras duas fragatas e lançadas, a Tamandaré e Jerônimo de Albuquerque. A quarta fragata da Classe Tamandaré, Mariz e Barros, está em construção.

A Fragata Cunha Moreira poderá atingir a velocidade de 25 nós, que equivale a cerca de 47 km/h. Os enormes navios possuem 107 metros de comprimento, dotados de convoo, hangar de helicóptero, radares, sensores e armamentos, com deslocamento de até 3.465 toneladas.

O Programa Fragata Classe Tamandaré é uma parceria entre a Marinha e a Sociedade de Propósito Específico Águas Azuis, formada pelas empresas TKMS, Embraer e Atech, e gerenciado pela empresa Emgepron.

O poder naval, pilar à proteção de recursos, fluxos logísticos e instrumento de tempestiva resposta do Estado, adquire centralidade ao se analisar disputas atuais na conjuntura internacional e crescentes inclinações de atores soberanos em mobilizar vetores navais visando intimidar nações, afirmou o Comandante da Marinha, Marcos Olsen.

Tags:

Defesa | Fragata Cunha Moreira | Itajaí | Jerônimo de Albuquerqu | Marinha | País | presidente Lula | Tamandaré