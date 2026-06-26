BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal concluiu que o pré-candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, caluniou o presidente Lula (PT) ao associá-lo ao crime de tráfico de drogas. A manifestação foi enviada nesta sexta-feira (26) ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

"Fica claro, portanto, que o senador Flávio Bolsonaro, atraves de sua postagem, imputou falsamente ao presidente Lula o cometimento dos crimes de trafico internacional de drogas, trafico internacional de arma e lavagem de dinheiro, crimes estes expressamente tipificados em nosso ordenamento juridico", diz a corporação.

O caso é referente a uma postagem de Flávio no X (antigo Twitter), em que o senador comentava o sequestro do ditador da Venezuela Nicolás Maduro, em janeiro, e dizia: "Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas".

A publicação foi feita em 3 de janeiro, data da captura e prisao de Nicolás Maduro.

De acordo com a PF, para a caracterizacao do crime de calunia, e necessaria a falsa imputacao de um crime especifico. No caso, a afirmação de que Lula seria delatado significaria, então, o apontamento de algum delito.

"O senador, na sequencia, enumera condutas criminosas que seriam atribuidas ao presidente Lula, dentre elas o crime de trafico internacional de drogas, crime pelo qual Maduro e acusado pelos EUA, nao deixando duvidas de que sua acusacao e de que o presidente Lula teria cometido, dentre outros, o crime de trafico internacional de drogas e por tal fato seria delatado por Maduro", diz a PF.

Moraes abriu a investigação em abril. A equipe do pré-candidato à Presidência da República argumentou, na ocasião, que o procedimento "evoca práticas de censura e bloqueios de contas vistos no pleito de 2022" e disse que Moraes é "personagem central do desequilíbrio democrático recente".

A decisão levou Flávio, que vinha tentando ensaiar um discurso de moderação, a repetir uma acusação feita por seu pai, Jair Bolsonaro (PL), nas eleições de 2022 e dizer que Moraes tenta desequilibrar a disputa eleitoral deste ano com sua atuação no Supremo.