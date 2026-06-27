RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O senador e pré-candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou neste sábado (27), em Goiânia, que espera ter ao seu lado na disputa presidencial uma vice "tão qualificada" quanto a escolhida pelo partido para compor a chapa ao governo de Goiás.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, ele aposta no anúncio de uma mulher na vice para frear efeitos negativos junto ao eleitorado feminino do vídeo divulgado na quarta-feira (24) pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), na qual ela diz ter sido desrespeitada e maltratada pelo enteado.

Flávio evitou comentar o episódio envolvendo a madrasta no ato deste sábado, mas elogiou o nome de Ana Paula Rezende como vice de Wilder Morais ao Governo na candidatura para o Governo de Goiás. O evento de lançamento da pré-candidatura do PL no estado contou também com a presença do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto.

"Wilder é uma pessoa privilegiada de ter ao seu lado uma mulher tão qualificada como a Ana Paula [Rezende]. Eu peço a Deus que eu também tenha o privilégio de ter uma vice tão qualificada quanto você, tão disposta a colaborar com o futuro do país como você está disposta a colaborar com o futuro de Goiás", afirmou durante evento do PL.

Na noite de sexta-feira (26), também em Goiânia, Flávio afirmou que o desentendimento com Michelle é "bola para frente" e "página virada". Questionado pela imprensa se havia conversado com a ex-primeira-dama, não respondeu diretamente. Disse apenas ter visitado o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e que "estava tudo bem".

Em tom de brincadeira, o senador afirmou estar usando uma "blusa branca da paz para olhar para frente".

Na quarta-feira (24), a ex-primeira-dama divulgou vídeos nas redes sociais nos quais afirmou ter sido desrespeitada e humilhada pelo enteado durante uma conversa telefônica sobre decisões partidárias.

Michelle relatou que Flávio disse que seria melhor ela ficar fora das decisões do PL e que ela não entendia nada de política.

"Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha, e assim permaneço", afirmou a ex-primeira-dama em um dos vídeos.

Michelle também criticou a aliança do PL no Ceará com o pré-candidato ao governo Ciro Gomes (PSDB) e afirmou que vinha sendo alvo de ataques coordenados por integrantes do entorno político do senador.

Após a divulgação dos vídeos, Flávio divulgou um pedido de desculpas à madrasta, primeiro em nota e depois em vídeo. Segundo aliados do pré-candidato, a estratégia agora é encerrar o assunto e evitar novos desgastes na pré-campanha.

Nos bastidores, auxiliares de Flávio defendem que a chapa presidencial seja composta por uma mulher. Um dos nomes que passaram a ser especulados é o da economista Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal.

Cotada para assumir a área econômica em um eventual governo do senador, Daniella filiou-se ao Republicanos em abril, sem avisar previamente a direção nacional da legenda. Embora diga que nunca tratou do assunto com Flávio, sua filiação alimentou especulações sobre uma eventual candidatura a vice, sobretudo por reunir perfil técnico e moderado e atender à preferência do pré-candidato por uma mulher na chapa.