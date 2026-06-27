SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Pressionada para disputar o governo de Minas Gerais e garantir um palanque para o presidente Lula no estado, Marília Campos (PT) defendeu a construção de uma frente ampla e participou de uma agenda conjunta com os pré-candidatos ao governo Gabriel Azevedo (MDB) e Jarbas Soares Júnior (PSB).

Minas Gerais é a única das 27 unidades da federação em que o presidente Lula ainda não tem palanque definido. Ele indicou a preferência por uma candidatura própria do partido ao governo do estado e tem preferência pelo nome de Marília Campos.

Um dos principais quadros petistas em Minas Gerais, Marília foi prefeita de Contagem, terceira maior cidade de Minas Gerais, entre 2021 e 2026. Ela renunciou ao cargo em abril para concorrer ao Senado.

Neste sábado (27), ela, Gabriel Azevedo e Jarbas Soares Júnior participaram do Encontro Regional de Lideranças do Norte de Minas em Montes Claros, cidade do norte de Minas. Os três posaram para uma foto juntos.

Marília classificou o ato como uma primeira iniciativa concreta para a construção de uma frente ampla no estado, destacando que os três são de partidos diferentes, mas "falam a língua do diálogo, da união e da despolarização."

"Este encontro mostra que há espaço para reunir diferentes forças políticas em torno de um projeto comum de governabilidade, desenvolvimento e fortalecimento da democracia, em sintonia com o governo do presidente Lula", afirmou Marília.

Na mesma postagem, Gabriel Azevedo elogiou a petista, defendeu a eleição dela para o Senado Federal e disse trabalhar pela frente ampla.

"Vamos, insisto, parar de estimular brigas e ódios. Vamos, como se diz, mexer o doce. Vamos procurar aquilo que nos une, e não aquilo que nos separa. É por Minas Gerais", disse.

Vereador em Belo Horizonte por dois mandatos, Azevedo foi candidato a prefeito de Belo Horizonte em 2024 e terminou a eleição em quarto lugar

Ele surgiu na política quando integrava um grupo de jovens chamado "Turma do Chapéu", criado pela militância do PSDB para atuação na campanha do aliado Marcio Lacerda, do PSB, em 2012. A marca registrada do grupo era o uso por seus integrantes de chapéus panamá.

O pessebista Jarbas Soares Júnior foi Procurador-geral do Justiça de Minas Gerais e foi lançado para o governo após o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSB) se negar a concorrer ao governo. Ele anunciou que vai deixar a vida pública após o fim de seu mandato, em janeiro.

Soares Júnior também comentou na postagem de Marília Campos e sinalizou apoio à petista na disputa pelo Senado: "Você terá o meu voto e todo apoio, independentemente do que ocorrer."

Nesta quinta-feira (25), Marília classificou como um "equívoco estratégico" a decisão de seu partido de lançar uma candidatura própria ao Governo de Minas Gerais.

Em nota, ela reafirmou sua pré-candidatura ao Senado e defendeu que o PT deve uma aliança ampla, citando partidos como PC do B, PV, PSB, MDB, Rede, PSOL e PDT.

A pressão para que Marília concorra ao Governo de Minas Gerais aumentou após uma reunião com Lula na quarta-feira (24), na qual o presidente indicou a petistas do estado a preferência por uma candidatura própria do partido e mencionou o nome da ex-prefeita.

Lula foi a Minas Gerais na última semana alimentando a esperança de convencer a ex-prefeita de Contagem a disputar o governo estadual em meio à pressão do diretório mineiro do PT.

O palanque mineiro do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal adversário para a reeleição de Lula, tampouco está definido.

Integrantes do PL se dividem entre o apoio ao senador Cleitinho (Republicanos) e a candidatura do empresário Flávio Roscoe (PL), ex-presidente da Fiemg (Federação das Indústrias de Minas Gerais).

Também concorre ao governo o atual governador Mateus Simões (PSD), o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) e a professora Maria da Consolação (PSOL).