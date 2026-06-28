SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de um terço da população brasileira diz não se lembrar em quem votou para governador em 2022, mostra pesquisa Datafolha.

Segundo o instituto, 38% dos eleitores dizem não se recordar da escolha para o Executivo estadual, 9% afirmam não ter votado em ninguém, e 54% declararam se lembrar dos respectivos votos na eleição passada. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Movimentação no Colégio Sion, em Higienópolis, na região central de São Paulo, durante a votação do segundo turno Um grupo menor de entrevistados afirmou não lembrar em quem votou para presidente em 2022: foram 7%. Outros 85% disseram que se recordam, e 8% declararam não ter votado em ninguém.

O levantamento mostra que o esquecimento do voto para governador é maior entre as mulheres (46%) do que entre os homens (28%) e também maior na faixa etária dos 20 aos 24 anos (45%).

O grupo etário com maior índice de lembrança do voto para o governo estadual é o dos 45 aos 59 anos (63%).

Entre os eleitores que declaram preferência no PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, 76% disseram se recordar do voto para governador, contra 52% que manifestaram preferência no PT, sigla do presidente Lula.

Em 2022, as eleições ao governo estadual avançaram ao segundo turno em 12 das 27 unidades federativas.

Presidente

Afirmaram se recordar de suas escolhas para a Presidência 97% dos simpatizantes do PL e 90% dos do PT.

As últimas eleições foram marcadas pela forte polarização entre Lula e Bolsonaro, com a vitória do petista por um apertado resultado de 50,9% a 49,1%. O atual presidente teve 2,1 milhões de votos a mais que o adversário.

Dos entrevistados que disseram que pretendem votar em Lula em 2026, 87% afirmaram se lembrar de quem votaram em 2022. O índice é de 93% entre os que declararam voto no senador Flávio Bolsonaro (PL).

De acordo com a pesquisa divulgada pelo Datafolha na semana passada, Lula apresentou 41% de intenção de votos à Presidência no primeiro turno, contra 31% de Flávio Bolsonaro.

O Datafolha ouviu 1.898 eleitores de 20 anos ou mais entre os dias 17 e 18 de junho. A pesquisa está registrada no TSE (Superior Tribunal Eleitoral) com o número BR-09956/2026.

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