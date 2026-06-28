SÃO PAULO (UOL/FOLHAPRESS) - Um segurança agrediu uma deputada estadual do PT no Rio Grande do Norte em evento do partido em Natal. O encontro discutiu o combate à violência contra as mulheres e contou com a presença da primeira-dama Janja da Silva.

A deputada afirmou que foi atingida por uma "porta fechada de forma brusca" no final do evento. Segundo a nota divulgada pela parlamentar Divaneide Basílio, ela estava identificada e acompanhada de uma criança. Não houve ferimentos graves, diz o comunicado.

O diretório do PT no estado afirmou que Janja afastou o segurança. "A primeira-dama, assim que foi informada, prontamente repudiou o ocorrido e afastou o agente dos eventos seguintes. Os covardes que cometem esse tipo de brutalidade e os que propagam mentiras sobre a situação merecem todo nosso repúdio", afirma o partido.

O segurança, segundo o PT do estado, era uma "agente externo à organização" do evento. Divaneide afirmou nas redes sociais que Janja e a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, prestaram apoio. Segundo o diretório estadual, o "episódio foi esclarecido e está superado". O UOL procurou a assessoria de imprensa da primeira-dama e aguarda um retorno. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

No evento seguinte, a deputada comentou indiretamente o episódio. Integrante da Secretaria Nacional de Mulheres do PT, Divaneide disse que não aceitará que nenhuma mulher seja silenciada. "Nós, mulheres, temos dito, em todos os lugares, que não seremos silenciadas nunca mais aqui, mas hoje eu quero dizer que não seremos silenciadas, mas também não seremos barradas nunca mais. As portas não vão se fechar para nós, ninguém ouse bater uma porta na frente de uma mulher negra", afirmou.

Janja tem participado de agendas contra o feminicídio. Além do Rio Grande do Norte, ela visitou os estados do Pará e do Ceará. No início do ano, o governo assinou um pacto contra o feminicídio e, com o aumento dos números de violência contra a mulher, esse também deve ser um tema explorado por Lula na campanha à reeleição.

"Episódios como este demonstram que o machismo ainda se manifesta nos mais diversos espaços da sociedade, reforçando a necessidade de fortalecer políticas públicas, instituições e mandatos comprometidos com a promoção da igualdade, do respeito e da garantia dos direitos das mulheres", escreveu a deputada Divaneide Basílio em nota divulgada nas redes sociais.