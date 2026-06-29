SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) aparece com 47% das intenções de voto em simulação de segundo turno com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que marca 44%. Os dados são de nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (29), que volta a registrar um empate técnico entre os dois principais candidatos à cadeira presidencial.

A diferença entre os dois afunilou de 6 pontos do último levantamento para 3 pontos. O petista registrava em meados de junho 49%, enquanto o enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tinha 43%.

No cenário de primeiro turno, o atual presidente mantém a dianteira, com 42%, mesmo percentual da última rodada. O congressista vem na sequência, com 34% das intenções, após marcar 33% na última aferição, uma oscilação dentro da margem de erro.

A pesquisa foi realizada por telefone, dos dias 26 a 27 de junho, com 2.009 eleitores residentes em território nacional. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o intervalo de confiança, de 95%. O levantamento está registrado sob o código BR-08521/2026.

Ainda no primeiro turno, depois de Lula e Flávio, aparecem embolados Ronaldo Caiado (PSD), com 5%; Renan Santos (Missão), com 4%; e Romeu Zema (Novo), com 3%. Brancos, nulos e declarações de que não vão votar somam 5%. Outros candidatos citados marcam 4%. Não sabem ou não souberam responder 3%.

Para além de Flávio, o petista venceria qualquer um destes nomes em eventual disputa de segundo turno. Contra Caiado, aparece com 47% a 39%. Se fosse Zema o adversário, Lula teria 48% a 38% do mineiro. Já no caso de Renan, o atual presidente marcaria 48% a 36%.