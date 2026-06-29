BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), vai se reunir com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro antes de decidir se prorroga ou não o seu período em prisão domiciliar. A audiência vai ocorrer nesta terça-feira (30).

Passados os 90 dias de domiciliar, familiares e aliados do ex-presidente dizem esperar uma prorrogação em nome de sua saúde. Moraes estava inicialmente disposto a renovar o prazo, mas a apreensão de uma arma de Bolsonaro com um de seus seguranças, durante uma blitz, acendeu um alerta no ministro.

Em um despacho nesta quarta-feira (24), Moraes disse que isso demonstra uma "falta grave" e pode ensejar "a cessação da prisão domiciliar". O ministro pediu a opinião da PGR (Procuradoria-Geral da República), que disse não ver, até aqui, uma falta disciplinar e falou em aguardar as investigações.

Interlocutores do ex-presidente dizem acreditar que a disposição de Moraes é encerrar a prisão domiciliar, mas que a posição da PGR pode fazer diferença. Além disso, outros ministros do STF preferem que Bolsonaro seja mantido em casa.

Bolsonaristas afirmam que a volta de Bolsonaro para a unidade conhecida como Papudinha daria a Flávio Bolsonaro, presidenciável do PL, uma plataforma eleitoral mais robusta em torno de uma suposta perseguição ao pai, além de gerar turbulência política e colocar a vida do ex-presidente em risco.

Por outro lado, quem esteve com Bolsonaro ao longo dos 90 dias afirma que sua saúde teve melhora, com crises de soluço menos frequentes, mas ressalta que seu estado ainda é frágil e poderia não suportar uma nova prisão. Esses interlocutores falam ainda em isolamento político do ex-presidente.