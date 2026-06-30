SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab será o candidato a vice de Ronaldo Caiado na disputa à Presidência da República.

A decisão será anunciada nesta quarta-feira (1º), durante evento em Brasília. A informação foi antecipada pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem. Com isso, o PSD seguirá para as eleições presidenciais com uma chapa pura, ou seja, formada apenas por quadros do partido.

Distantes de Lula (PT) e de Flávio Bolsonaro (PL) nas pesquisas de intenção de voto, Caiado e Romeu Zema (Novo) passaram a admitir a possibilidade de se unirem ainda no primeiro turno das eleições e tiveram um encontro no final de março, mas a ideia não prosperou.

Caiado registrou 3% de intenções de voto na última pesquisa Datafolha. Lula ficou 41%, Flávio, com 31%, Renan Santos (Missão) com 3%, Romeu Zema (Novo) com 2%, Aécio Neves (PSDB) com 2%, Samara Martins (UP) com 2%, Augusto Cury (Avante) com 2%, Joaquim Barbosa (DC) com 1%, Cabo Daciolo (Mobiliza) com 1% e Rui Costa Pimenta (PCO) com 1%.