SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab será o candidato a vice de Ronaldo Caiado na disputa à Presidência da República.

A decisão será anunciada nesta quarta-feira (1º), durante evento em Brasília. A informação foi antecipada pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem. Com isso, o PSD seguirá para as eleições presidenciais com uma chapa pura, ou seja, formada apenas por quadros do partido.

Há um mês, Kassab havia publicado nas redes sociais que se colocava à disposição do partido para ser o vice de Caiado. Ele disse, na ocasião, que a ideia partiu de dois quadros históricos do PSD, os ex-senadores Heráclito Fortes -que preside o conselho político do partido- e Jorge Bornhausen.

"Mesmo já tendo afirmado que uma candidatura chapa pura pode ser uma hipótese concreta, entendo que muitas etapas e entendimentos precisam ser cumpridos, dentro e fora do nosso partido, até que seja tomada uma decisão sobre o perfil da nossa chapa", disse Kassab em publicação do Instagram no dia 30 de maio.

Kassab adotava cautela ao falar sobre a vice porque ainda tentava atrair outro partido para a chapa. A aliados, ele argumentava que agregar outras siglas poderia conferir maior capital político e relevância à disputa, além de maior tempo de propagandas no rádio e na TV e de uso do fundo eleitoral na campanha.

Uma das conversas era justamente com ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para tentar unir as candidaturas ainda no primeiro turno das eleições, já que ambos estão distantes de Lula (PT) e de Flávio Bolsonaro (PL) nas pesquisas de intenção de voto.

Eles se reuniram ao final de março para discutir, mas a ideia não foi adiante porque nem Caiado e nem Zema admitiam a ideia de serem vices, segundo auxiliares de ambos os pré-candidatos.

O presidente do PSD também sinalizou interesse em atrair a federação formada por União Brasil e PP, que apresenta divergências internas sobre apoiar, ou não, Flávio Bolsonaro nestas eleições. Sem conseguir uma definição dos partidos, decidiu seguir com a chapa pura.

Para integrantes do PSD, o fato de Kassab ser vice também deve atrair apoio explícito de outros quadros do partido à pré-candidatura de Caiado, como parlamentares e governadores.

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, por exemplo, não fez grandes defesas públicas de seu colega na disputa. Ele havia se colocado à disposição para ser o presidenciável do PSD e, depois de preterido, chegou a criticar a escolha do correligionário -mais tarde, Leite pediu desculpas pelas críticas.

O senador Otto Alencar (PSD-BA), um dos principais líderes do partido na Bahia, já disse publicamente que, no estado, a sigla deve apoiar a reeleição de Lula e a do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Caiado registrou 3% de intenções de voto na última pesquisa Datafolha. Lula ficou 41%, Flávio, com 31%, Renan Santos (Missão) com 3%, Romeu Zema (Novo) com 2%, Aécio Neves (PSDB) com 2%, Samara Martins (UP) com 2%, Augusto Cury (Avante) com 2%, Joaquim Barbosa (DC) com 1%, Cabo Daciolo (Mobiliza) com 1% e Rui Costa Pimenta (PCO) com 1%.