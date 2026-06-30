BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Romário (PL-RJ) disse nesta terça-feira (30) que não pediu licença de seu mandato parlamentar para poder votar a favor do fim da escala 6x1, caso a PEC (Proposta de Emenda Parlamentar) que muda a jornada de trabalho fosse pautada no plenário.

"O dia da votação ainda não foi marcado. Por esse compromisso que assumi, de votar favoravelmente a essa matéria, decidir não tirar licença do Senado nesse período da Copa do Mundo", afirmou. O Mundial na América do Norte começou no dia 11 de junho e termina em 19 de julho.

Romário está nos Estados Unidos acompanhando a Copa e trabalhando como comentarista na CazéTV. Nesta terça, ele defendeu a manutenção de seu mandato e disse que tecnologia permitia que ele seguisse trabalhando para o Senado.

Ainda assim, afirmou ter comunicado a secretaria-geral da Mesa do Senado que abrirá mão de seu salário de R$ 46 mil enquanto estiver nos Estados Unidos. "Não receberei salário desde o primeiro dia da Copa e o que for pago será devolvido aos cofres públicos."

As sessões do Senado têm sido semipresenciais. Nesse desenho, os parlamentares podem votar por meio do aplicativo próprio do Congresso, o Infoleg, e participar das sessões por videoconferência, como fez Romário nesta terça.

"Meu compromisso com os trabalhadores é sagrado, estando em Brasília, nos Estados Unidos ou em Marte", disse.

Além de comentar os jogos do Brasil na CazéTV, Romário também estreou uma coluna no jornal O Globo. O campeão da Copa do Mundo de 1994 publica análises após os jogos da seleção brasileira.

Além de ter que participar remotamente das sessões do plenário do Senado, Romário ainda precisará acompanhar as discussões das comissões do Esporte e de Assuntos Sociais.