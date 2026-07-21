A legenda foi registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em novembro de 2025, na primeira eleição do partido, que tem sua origem no Movimento Brasil Livre (MBL), grupo que ganhou visibilidade durante a campanha pelo impeachment contra a presidente Dilma Roussef (PT), a partir de 2015.

Apesar de ter antecipado a convenção nacional, o partido informou que fará um evento no dia 1º de agosto para divulgar o programa de governo para presidência da República.

Também nesta segunda-feira (20), o Partido Democrático Trabalhista (PDT) decidiu apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha presidencial deste ano, durante convenção nacional do partido, em Brasília.

A Agência Brasil vai acompanhar os resultados das convenções nacionais partidárias. As próximas convenções com datas marcadas são:

Partido Liberal (PL) 25 de julho

Partido Social Democrático (PSD) 26 de julho

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 27 de julho

Partido Novo (Novo) 27 de julho

Partido Comunista do Brasil (PCdoB) 30 de julho

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) 31 de julho

Partido Verde (PV) 31 de julho

Partido da Causa Operária (PCO) 1º de agosto

Partido dos Trabalhadores (PT) 2 de agosto

Partido Socialista Brasileiro (PSB) 2 de agosto

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