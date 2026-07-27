O partido decidiu liberar seus diretórios estaduais para a formação de alianças no âmbito local. A ideia, segundo o partido, é focar na eleição de governadores e deputados estaduais, além de fortalecer a bancada no Congresso Nacional, com senadores e deputados federais.
A liberação nacional acaba unindo e pacificando, deixando o partido mais forte para que nos estados tenha um resultado bastante positivo, disse o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, em declaração divulgada no site do partido.
A convenção do MDB foi realizada de maneira virtual. Não houve encontro dos principais nomes do partido em um auditório. O mesmo modelo já havia sido adotado em 2022.
A Agência Brasil vai acompanhar os resultados das convenções nacionais partidárias. As próximas convenções com datas marcadas são:
- Partido Comunista do Brasil (PCdoB) 30 de julho
- Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) 31 de julho
- Partido Verde (PV) 31 de julho
- Partido da Causa Operária (PCO) 1º de agosto
- Partido dos Trabalhadores (PT) 2 de agosto
- Partido Socialista Brasileiro (PSB) 2 de agosto
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