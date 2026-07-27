O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) decidiu não lançar candidato à Presidência da República ou mesmo firmar coligações nacionais para as eleições deste ano. A decisão foi formalizada em convenção nacional nesta segunda-feira (27).

O partido decidiu liberar seus diretórios estaduais para a formação de alianças no âmbito local. A ideia, segundo o partido, é focar na eleição de governadores e deputados estaduais, além de fortalecer a bancada no Congresso Nacional, com senadores e deputados federais.

A liberação nacional acaba unindo e pacificando, deixando o partido mais forte para que nos estados tenha um resultado bastante positivo, disse o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, em declaração divulgada no site do partido.

A convenção do MDB foi realizada de maneira virtual. Não houve encontro dos principais nomes do partido em um auditório. O mesmo modelo já havia sido adotado em 2022.

A Agência Brasil vai acompanhar os resultados das convenções nacionais partidárias. As próximas convenções com datas marcadas são:

  • Partido Comunista do Brasil (PCdoB) 30 de julho
  • Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) 31 de julho
  • Partido Verde (PV) 31 de julho
  • Partido da Causa Operária (PCO) 1º de agosto
  • Partido dos Trabalhadores (PT) 2 de agosto
  • Partido Socialista Brasileiro (PSB) 2 de agosto

Clique aqui e veja as convenções nacionais que já ocorreram.

 

Tags:
Convenções Partidárias | eleições 202 | MDB

Agência Brasil - MDB decide não entrar na corrida presidencial

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