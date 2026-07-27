. A convenção nacional do partido foi realizada em Brasília.

O Novo ainda não definiu quem vai compor a chapa como candidato a vice-presidente. A convenção contou com a presença do presidente nacional do partido, Eduardo Ribeiro, e do senador Eduardo Girão, filiado ao Novo desde fevereiro de 2023.

Formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Romeu Zema é empresário. Sua primeira disputa eleitoral foi ao governo do estado em 2018, quando saiu vencedor. Ele se reelegeu em 2022 e renunciou ao cargo em março deste ano para disputar a presidência da República.

A Agência Brasil vai acompanhar os resultados das convenções nacionais partidárias.

As próximas convenções com datas marcadas são:

Partido Comunista do Brasil (PCdoB) 30 de julho

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) 31 de julho

Partido Verde (PV) 31 de julho

Partido da Causa Operária (PCO) 1º de agosto

Partido dos Trabalhadores (PT) 2 de agosto

Partido Socialista Brasileiro (PSB) 2 de agosto

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