Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje mostra o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na liderança da corrida eleitoral em todos os cenários testados para o governo de Minas Gerais. Os pré-candidatos Alexandre Kalil (PDT), Patrus Ananias (PT) e Mateus Simões (PSD) aparecem na sequência, em empate técnico na margem de erro.

A pesquisa Quaest, contratada pela Genial Investimentos, ouviu 1.482 eleitores de Minas Gerais presencialmente, entre os dias 22 e 26 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número MG-03490/2026.





Primeiro turno - estimulada

A Quaest testou cinco cenários de primeiro turno. Veja os números da pesquisa estimulada, quando o eleitor recebe uma lista com os nomes dos pré-candidatos:

Cenário 1





Cleitinho Azevedo (Republicanos): 35%

Alexandre Kalil (PDT): 12%

Patrus Ananias (PT): 10%

Mateus Simões (PSD): 6%

Gabriel Azevedo (MDB): 4%

Ben Mendes (Missão): 2%

Flávio Roscoe (PL): 2%

Maria da Consolação (PSOL): 1%

Jarbas Soares Júnior (PSB): 0

Rafael Duda (PSTU): 0

Túlio Lopes (PCB): 0

Indecisos: 15%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Cenário 2





Cleitinho Azevedo (Republicanos): 34%

Alexandre Kalil (PDT): 12%

Patrus Ananias (PT): 10%

Mateus Simões (PSD): 6%

Gabriel Azevedo (MDB): 4%

Ben Mendes (Missão): 2%

Flávio Roscoe (PL): 2%

Maria da Consolação (PSOL): 1%

Rafael Duda (PSTU): 0

Túlio Lopes (PCB): 0

Indecisos: 17%

Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Cenário 3





Cleitinho Azevedo (Republicanos): 35%

Alexandre Kalil (PDT): 12%

Patrus Ananias (PT): 10%

Mateus Simões (PSD): 7%

Gabriel Azevedo (MDB): 4%

Ben Mendes (Missão): 2%

Maria da Consolação (PSOL): 1%

Rafael Duda (PSTU): 0

Túlio Lopes (PCB): 0

Indecisos: 17%

Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Cenário 4





Alexandre Kalil (PDT): 15%

Patrus Ananias (PT): 13%

Mateus Simões (PSD): 9%

Gabriel Azevedo (MDB): 6%

Flávio Roscoe (PL): 4%

Ben Mendes (Missão): 2%

Maria da Consolação (PSOL): 1%

Rafael Duda (PSTU): 0

Túlio Lopes (PCB): 0

Indecisos: 27%

Branco/Nulo/Não vai votar: 23%

Cenário 5





Alexandre Kalil (PDT): 15%

Patrus Ananias (PT): 13%

Mateus Simões (PSD): 9%

Gabriel Azevedo (MDB): 6%

Vittorio Medioli (PL): 3%

Ben Mendes (Missão): 2%

Maria da Consolação (PSOL): 1%

Indecisos: 27%

Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

Primeiro turno - espontânea

Pesquisa também realizou levantamento espontâneo. Neste caso, não é apresentada uma lista com os nomes de pré-candidatos aos entrevistados. Veja os números:





Cleitinho Azevedo (Republicanos): 6%

Alexandre Kalil (PDT): 1%

Mateus Simões (PSD): 1%

Patrus Ananias (PT): 1%

Ben Mendes (Missão): 0

Flávio Roscoe (PL): 0

Gabriel Azevedo (MDB): 0

Jarbas Soares (PSB): 0

Maria da Consolação (PSOL): 1%

Marília Campos (PT): 0

Rodrigo Pacheco (PSB): 0

Outros: 1%

Indecisos: 88%

Branco/Nulo/Não vai votar: 2%

Segundo turno

A Quaest também testou cinco cenários de segundo turno. Veja os números:





Cleitinho Azevedo x Alexandre Kalil





Cleitinho: 44%

Kalil: 29%

Indecisos: 15%

Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Cleitinho Azevedo x Patrus Ananias





Cleitinho: 46%

Patrus: 31%

Indecisos: 12%

Branco/Nulo/Não vai votar: 11%

Cleitinho Azevedo x Mateus Simões





Cleitinho: 46%

Simões: 15%

Indecisos: 20%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Mateus Simões x Alexandre Kalil





Kalil: 30%

Simões: 29%

Indecisos: 19%

Branco/Nulo/Não vai votar: 22%

Mateus Simões x Patrus Ananias





Patrus: 30%

Simões: 30%

Indecisos: 18%

Branco/Nulo/Não vai votar: 22%

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