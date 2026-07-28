Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje mostra o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na liderança da corrida eleitoral em todos os cenários testados para o governo de Minas Gerais. Os pré-candidatos Alexandre Kalil (PDT), Patrus Ananias (PT) e Mateus Simões (PSD) aparecem na sequência, em empate técnico na margem de erro.
A pesquisa Quaest, contratada pela Genial Investimentos, ouviu 1.482 eleitores de Minas Gerais presencialmente, entre os dias 22 e 26 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número MG-03490/2026.
Primeiro turno - estimulada
A Quaest testou cinco cenários de primeiro turno. Veja os números da pesquisa estimulada, quando o eleitor recebe uma lista com os nomes dos pré-candidatos:
Cenário 1
Cleitinho Azevedo (Republicanos): 35%
Alexandre Kalil (PDT): 12%
Patrus Ananias (PT): 10%
Mateus Simões (PSD): 6%
Gabriel Azevedo (MDB): 4%
Ben Mendes (Missão): 2%
Flávio Roscoe (PL): 2%
Maria da Consolação (PSOL): 1%
Jarbas Soares Júnior (PSB): 0
Rafael Duda (PSTU): 0
Túlio Lopes (PCB): 0
Indecisos: 15%
Branco/Nulo/Não vai votar: 13%
Cenário 2
Cleitinho Azevedo (Republicanos): 34%
Alexandre Kalil (PDT): 12%
Patrus Ananias (PT): 10%
Mateus Simões (PSD): 6%
Gabriel Azevedo (MDB): 4%
Ben Mendes (Missão): 2%
Flávio Roscoe (PL): 2%
Maria da Consolação (PSOL): 1%
Rafael Duda (PSTU): 0
Túlio Lopes (PCB): 0
Indecisos: 17%
Branco/Nulo/Não vai votar: 12%
Cenário 3
Cleitinho Azevedo (Republicanos): 35%
Alexandre Kalil (PDT): 12%
Patrus Ananias (PT): 10%
Mateus Simões (PSD): 7%
Gabriel Azevedo (MDB): 4%
Ben Mendes (Missão): 2%
Maria da Consolação (PSOL): 1%
Rafael Duda (PSTU): 0
Túlio Lopes (PCB): 0
Indecisos: 17%
Branco/Nulo/Não vai votar: 12%
Cenário 4
Alexandre Kalil (PDT): 15%
Patrus Ananias (PT): 13%
Mateus Simões (PSD): 9%
Gabriel Azevedo (MDB): 6%
Flávio Roscoe (PL): 4%
Ben Mendes (Missão): 2%
Maria da Consolação (PSOL): 1%
Rafael Duda (PSTU): 0
Túlio Lopes (PCB): 0
Indecisos: 27%
Branco/Nulo/Não vai votar: 23%
Cenário 5
Alexandre Kalil (PDT): 15%
Patrus Ananias (PT): 13%
Mateus Simões (PSD): 9%
Gabriel Azevedo (MDB): 6%
Vittorio Medioli (PL): 3%
Ben Mendes (Missão): 2%
Maria da Consolação (PSOL): 1%
Indecisos: 27%
Branco/Nulo/Não vai votar: 24%
Primeiro turno - espontânea
Pesquisa também realizou levantamento espontâneo. Neste caso, não é apresentada uma lista com os nomes de pré-candidatos aos entrevistados. Veja os números:
Cleitinho Azevedo (Republicanos): 6%
Alexandre Kalil (PDT): 1%
Mateus Simões (PSD): 1%
Patrus Ananias (PT): 1%
Ben Mendes (Missão): 0
Flávio Roscoe (PL): 0
Gabriel Azevedo (MDB): 0
Jarbas Soares (PSB): 0
Maria da Consolação (PSOL): 1%
Marília Campos (PT): 0
Rodrigo Pacheco (PSB): 0
Outros: 1%
Indecisos: 88%
Branco/Nulo/Não vai votar: 2%
Segundo turno
A Quaest também testou cinco cenários de segundo turno. Veja os números:
Cleitinho Azevedo x Alexandre Kalil
Cleitinho: 44%
Kalil: 29%
Indecisos: 15%
Branco/Nulo/Não vai votar: 12%
Cleitinho Azevedo x Patrus Ananias
Cleitinho: 46%
Patrus: 31%
Indecisos: 12%
Branco/Nulo/Não vai votar: 11%
Cleitinho Azevedo x Mateus Simões
Cleitinho: 46%
Simões: 15%
Indecisos: 20%
Branco/Nulo/Não vai votar: 19%
Mateus Simões x Alexandre Kalil
Kalil: 30%
Simões: 29%
Indecisos: 19%
Branco/Nulo/Não vai votar: 22%
Mateus Simões x Patrus Ananias
Patrus: 30%
Simões: 30%
Indecisos: 18%
Branco/Nulo/Não vai votar: 22%
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