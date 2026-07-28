O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse nesta segunda-feira (27) que o Sistema Único de Saúde (SUS) é um exemplo para o mundo por garantir atendimento universal a uma população de mais de 200 milhões de pessoas.

A declaração foi feita durante visita ao Hospital Federal do Andaraí, Zona Norte do Rio de Janeiro, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e de autoridades estaduais e municipais.

O diretor-geral da OMS destacou que poucos países possuem um sistema público com cobertura tão ampla.

"O SUS é um dos raríssimos sistemas de saúde no mundo que cobre toda a população. Com isso, garante acesso às pessoas que não têm condições de pagar pelos serviços de saúde", disse.

"O Brasil mostra ao mundo que serve como exemplo. O sistema de saúde brasileiro é universal e demonstra que saúde deve ser para todos, não apenas para alguns", complementou.

Tedros ainda elogiou a atuação do Brasil na agenda internacional da saúde, citando o acordo global sobre pandemias aprovado neste ano e a cooperação histórica entre a OMS e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Hepatite B

Tedros participou da entrega do dossiê que marca o início do processo de certificação internacional para a eliminação da transmissão vertical da hepatite B (de mãe para filho) como problema de saúde pública no Brasil. O documento foi apresentado no Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais.

Segundo ele, o resultado é fruto de anos de trabalho de profissionais de saúde, pesquisadores e comunidades em todo o país.

"Mais uma vez, agradeço ao Brasil por mostrar que a eliminação é uma disciplina, e não apenas um slogan", disse.

A visita de Tedros ao Hospital Federal do Andaraí ocorreu durante sua passagem pelo Brasil para participar da Conferência Internacional sobre HIV/Aids e de compromissos com o Ministério da Saúde relacionados às estratégias de eliminação de doenças e fortalecimento da cooperação entre a OMS e instituições brasileiras.

Durante a visita, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a recuperação dos hospitais federais do Rio de Janeiro busca transformar essas unidades em centros de excelência.

"Não existe no planeta um país com mais de 100 milhões de habitantes que tenha um sistema universal de saúde funcionando como o nosso SUS", disse.

"O SUS funciona porque os faxineiros, os enfermeiros, os médicos, os técnicos e todos os trabalhadores tiveram coragem de cuidar das pessoas. É por isso que estamos fortalecendo o SUS", complementou.

Tratamento de câncer

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a visita permitiu apresentar à OMS parte das ações desenvolvidas pelo sistema público brasileiro.

"Nós vamos consolidar no Brasil a maior rede pública universal de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer do mundo", disse o ministro.

Padilha também destacou a ampliação da infraestrutura para o tratamento oncológico, com novos centros de radioterapia, a expansão do Brasil Sorridente, da cirurgia robótica no SUS, do transporte sanitário e da atenção básica.

Tags:

Alexandre Padilh | diretor-geral da OMS | Ministro da Saúde | presidente Lula | Rio de Janeiro | SUS | Tedros Adhanom Ghebreyesu