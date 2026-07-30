O PCdoB oficializou o apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República. A convenção nacional do partido ocorreu na noite desta quinta-feira (30), de forma digital, com transmissão pela internet.

Em manifesto sobre a decisão, o partido destaca a necessidade do país de ampliar a inclusão social, fortalecer a indústria e defender a democracia e sua soberania.

Apesar da confirmação do apoio do PCdoB à candidatura de Lula, o próprio petista ainda é pré-candidato. A oficialização do seu nome só deve ocorrer no próximo domingo (2), na convenção nacional do PT.

A Agência Brasil acompanha os resultados das convenções nacionais partidárias. As próximas com datas marcadas e divulgadas são:

  • PSTU  31 de julho
  • PV  31 de julho
  • PCO  1º de agosto
  • PT  2 de agosto

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Convenções Partidárias | eleições 2026 | PCdo

Agência Brasil - PCdoB oficializa apoio à candidatura de Lula

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