O Republicanos de Minas Gerais divulgou uma nota oficial nessa quinta-feira (30) em que atribui ao senador Cleitinho Azevedo a falta de definição sobre uma possível candidatura ao Governo de Minas Gerais pela legenda. No comunicado, assinado pelo presidente estadual do partido, deputado Euclydes Pettersen, a sigla afirma que manteve diálogo com o senador por meses, ofereceu as condições políticas necessárias e aguardou uma confirmação até a Convenção Estadual, realizada em 25 de julho.

Segundo o partido, a ausência de uma decisão definitiva levou aliados a reorganizarem suas estratégias eleitorais. A nota ressalta que uma candidatura exige o compromisso formal do interessado e afirma que a indefinição acabou comprometendo a construção do projeto político.

O Republicanos também destaca que respeita a trajetória e o mandato de Cleitinho Azevedo, mas reforça que tem o dever de conduzir seu planejamento eleitoral com responsabilidade e previsibilidade. Ao final, a legenda conclui que esteve preparada para lançar a candidatura, mas que ela “nunca foi formalmente assumida por quem deveria liderá-la”.

Por outro lado, Cleitinho mostrou indignação com o Partido em suas redes sociais, alegando que sempre esteve à disposição.

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