O União Brasil decidiu, em convenção nacional realizada nesta terça-feira (4) adotar a neutralidade na corrida presidencial deste ano. Com isso, o partido liberou os seus candidatos para, em âmbito estadual, fazerem as coligações que melhor atenderem seus objetivos nas eleições deste ano.

O partido formou, em março deste ano, uma federação com o Progressistas (PP). São dois dos maiores partidos do chamado centrão. O Progressistas já havia oficializado, em 31 de julho, seu posicionamento na mesma direção.

Tenho consciência do peso político que a Federação União Progressista tem nacionalmente e que temos nomes extremamente preparados para todos os cargos. A posição que estamos adotando reflete a nossa maturidade política, afirmou o presidente do partido, Antonio Rueda, em nota divulgada nas redes sociais.

 

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Agência Brasil - União Brasil decide pela neutralidade na eleição presidencial

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