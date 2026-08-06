O advogado e ex-deputado federal Júlio Delgado, nascido em Juiz de Fora, foi anunciado como candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada pelo escritor e psiquiatra Augusto Cury (Avante) para as eleições de 2026. O anúncio foi feito durante o lançamento da candidatura presidencial de Cury.

Aos 59 anos, Júlio Delgado é formado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e tem uma longa trajetória na política. Antes de chegar à Câmara dos Deputados, atuou como secretário-adjunto da Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Minas Gerais. Assumiu o primeiro mandato como deputado federal em 1999, na condição de suplente, então pelo PMDB (atual MDB).

Júlio Delgado é filho de Tarcísio Delgado, que foi deputado estadual, deputado federal por três mandatos e prefeito de Juiz de Fora por três vezes.

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