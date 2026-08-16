As campanhas eleitorais para a Presidência da República começam neste domingo (16), dia em que os candidatos e candidtas estão autorizados a iniciar oficialmente a propaganda eleitoral nas ruas e na internet. Os presidenciáveis programaram atos de lançamento em diferentes regiões do país, geralmente escolhendo locais associados à sua trajetória política ou às bases eleitorais de suas candidaturas.

Veja a agenda de hoje para as campanhas eleitorais que definirão quem comandará o país pelos próximos quatro anos, contados a partir de 2027.

Lula

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará do ato público "Lula: onde tudo começou", no Estádio Municipal 1º de Maio (Vila Euclides), em São Bernardo do Campo (SP). A expectativa é de que, durante o evento, os participantes relembrem as origens de militante sindical do atual presidente que tenta seu quarto mandato no Palácio do Planalto. O evento será transmitido pela plataforma oficial do Lula 2026.

Flávio Bolsonaro

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) estará, a partir das 10h na praia de Copacabana, próximo ao Posto 5, no Rio de Janeiro. De acordo com sua equipe, o início do comício está previsto para as 11h em um trio elétrico, neste tradicional ponto de encontro de sua base eleitoral. Além do ato público e da mobilização popular, está prevista caminhada e conversas com eleitores na orla.

Ronaldo Caiado

Ronaldo Caiado (PSD) fará campanha na região do entorno entre o Distrito Federal e Goiás. Estão previstos carreata e encontros regionais em cinco municípios. às 8h, o candidato estará em Águas Lindas de Goiás, em frente ao Mercadão Goiano. De lá, ele segue para Santo Antônio do Descoberta, para participar de evento às 10h em frente ao Sindicato Rural. Às 11h30, Caiado vai ao Lago Azul, no Novo Gama, para um ato em frente à garagem da Rota do Sol. Segue então para o Setor Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, onde participará, às 13h, de um evento no terminal de vans. Às 14h30, estará no Balão da Santa, na Cidade Ocidental. Ele encerrará o dia de campanha às 16h na Avenida 6, em Luziânia.

Veja as agendas dos demais candidatos:

Romeu Zema (Novo)

Local: Montes Claros (MG).

Atividade: Encontro de mobilização e caminhada no norte de Minas Gerais.

Horário: Não divulgado em grade horária fechada

Renan Santos (Missão)

Local: Largo São Francisco (em frente à Faculdade de Direito da USP), São Paulo (SP).

Atividade: Ato público com discurso marcado para o parlatório do prédio histórico.

Horário: 12h (meio-dia)

Samara Martins (UP)

Local: Zona Leste de São Paulo (SP).

Atividade: Evento de lançamento de campanha com militância da Unidade Popular.

Horário: não divulgou o horário exato publicamente

Augusto Cury (Avante)

Local: Bairro São João Batista, em Santa Luzia Região Metropolitana de Belo Horizonte

Atividade: Evento para lançamento de campanha na Praça da Estaçãozinha, com políticos locais e filiados do partido. Antes, falará com jornalistas na Rua do Comércio, nº 86

Horário: a partir das 10h

Hertz Dias (PSTU)

Local: Feira da Vila Matilde, na zona leste de São Paulo

Atividade: Panfletagem e conversa com moradores, trabalhadores e feirantes

Horário: 8h

Local: Avenida Paulista

Atividade: caminhada e panfletagem

Horário: 10h

Local: feira de São José dos Campos

Atividade: Panfletagem, encontro e confraternização com apoiadores

Horário: 12h30

Local: sede do PSTU São Paulo, no bairro da Bela Vista

Atividade: lançamento de candidaturas do partido

Horário: 16h

Edimilson Costa (PCB)

Local: Internet

Atividade: live no canal do Poder Popular no YouTube

Horário: 19h20

AGENDAS NÃO INFORMADAS

Clariana Barão (DC)

Leonardo Avalanche (PRTB)

Rui Costa Pimenta (PCO)

Wilson Grassi (Democrata)

Tags:

Candidatos | Eleiçõe | eleições 2026 | Presidência