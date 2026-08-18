Tem 61 anos e desenvolveu sua carreira profissional no setor privado. Graduado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), passou a defender na política propostas relacionadas ao equilíbrio das contas públicas, à redução da burocracia e à ampliação da participação do setor privado na economia.

Sua atuação é frequentemente associada ao liberalismo econômico e ao campo centro-direita. Compõe a chapa junto com o vice Eduardo Girão, também do Novo. A estreia em eleições ocorreu em 2018, quando ingressou na legenda e disputou o primeiro cargo eletivo.

Naquele ano, foi eleito governador de Minas Gerais após campanha marcada pela proposta de renovação política e pela defesa de uma gestão inspirada em práticas do setor empresarial. Reeleito em 2022 ainda no primeiro turno, ampliou sua visibilidade no cenário nacional ao longo dos dois mandatos à frente do governo mineiro.

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