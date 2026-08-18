Renan Santos nasceu na cidade de São Paulo é é o atual e primeiro presidente do Missão, aprovado pelo TSE em novembro de 2025. O partido se define como de direita altamente pragmático e tem no Livro Amarelo sua base intelectual, defende o liberalismo econômico e o incentivo ao empreendedorismo. Tem como vice Coronel Medina, também do partido Missão.

Filho de advogado, o empresário chegou a cursar direito na Universidade de São Paulo (USP), mas não finalizou a graduação. Trabalhou com o pai na recuperação de empresas em situação de falência ou em dificuldade financeira. Além da atuação política, ele é vocalista e guitarrista de uma banda de rock.

Entre 2010 e 2015, Renan Santos foi filiado ao PSDB. Em 2018, coordenou a campanha de Kim Kataguiri (Missão-SP) para a Câmara dos Deputados e de Arthur do Val pelo Democratas para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Ambos foram eleitos. Em 2022, Arthur do Val teve o mandato cassado e foi considerado inelegível por oito anos.

Tags:

Candidatos | eleições 2026 | Renan Santo