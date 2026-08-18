Antes mesmo de trabalhar como cirurgiã-dentista no Sistema Único de Saúde (SUS), iniciou a trajetória política pelo movimento estudantil, quando atuou na Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas da Grande Belo Horizonte (AMES-BH) e na União Nacional dos Estudantes (UNE), como diretora de mulheres.

Na eleição de 2022, compôs como vice na chapa de Leonardo Péricles à Presidência, com quem formou a única candidatura formada exclusivamente por pessoas negras.

O UP é um partido de extrema-esquerda fundado em 2016, com ideais socialistas. É ligado a movimentos sociais de defesa das causas juventude, das mulheres, da população negra e contra os privilégios das populações mais ricas.

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