A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta quarta-feira (19) inclui gravação de programas de campanha, entrevistas à imprensa e reuniões com apoiadores e equipes.

Os concorrentes ao Palácio do Planalto também devem participar de ações contra o tráfico de drogas e debate sobre inflação de alimentos.

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (19):

Augusto Cury (Avante)

Passa o dia em Ribeirão Preto (SP), onde realiza reuniões internas com a equipe e grava conteúdos de campanha.

Clariana Barão (DC)

Gravação de programa na TV Mato Grosso.

Edmilson Costa (PCB)

15h - Entrevista para o jornal Folha de S.Paulo

Flávio Bolsonaro (PL)

Realiza gravações para programa eleitoral. Sem agendas públicas.

Hertz Dias (PSTU)

Em Juiz de Fora (MG), participa de entrevistas na imprensa local, de reuniões com apoiadores e da assembleia dos trabalhadores da educação municipal.

Pablo Marçal (PRTB)

Realiza gravações para programa eleitoral. Sem agendas públicas.

Renan Santos (Missão)

11h05 - Chegada ao Aeroporto de João Pessoa

12h10 às 12h30 - Participa de ação para destruir uma barricada atribuída ao tráfico de drogas na região.

14h30 às 15h - Participa de ação contra câmeras atribuídas ao Comando Vermelho instaladas na região.

19h - Coletiva de imprensa em João Pessoa

20h - Evento do Missão/Happy Hour em João Pessoa

Romeu Zema (Novo)

09h30 - Participa de uma ação na Feira de Guaianases (SP) para falar sobre inflação de alimentos.

Ronaldo Caiado (PSD)

09h - Participa do 34º Congresso das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, em Brasília (DF)

14h - Participa do 11º Fórum CNT de Debates - Edição Presidenciáveis, em Brasília (DF)

Wilson Grassi (Democrata)

8h - Embarque para Salvador (BA)

12h - Entrevista para a Rádio Itapoan FM, de Salvador.

15h - Entrevista para o portal Agora no Interior, de Marília

A candidata Samara Martins (UP) e o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não têm agenda pública de campanha nesta quarta-feira.

O candidato Rui Costa Pimenta (PCO) não divulgou compromissos públicos de campanha até o momento desta publicação.

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