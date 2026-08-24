A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta segunda-feira (24) inclui sabatinas e entrevistas à imprensa, além de atividades de preparação para a campanha. Também estão previstas ações de comunicação e media training.

Os concorrentes ao Palácio do Planalto participam ainda de visita a acampamento de trabalhadores, caminhada com apoiadores, plenária aberta e inauguração de comitê de campanha.

>> Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda (24):

Augusto Cury (Avante)

Participa de sabatinas realizadas pela TMC/Transamérica e pelo Canal Rural.

Clariana Barão (DC)

Participa de media training em Brasília.

Edmilson Costa (PCB)

Participa de entrevista para o Monitor Mercantil.

Flávio Bolsonaro (PL)

Participa de reunião da diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), às 18h, na Avenida Paulista. Às 19h45, participa do evento Veja Premiação TOP30 - As Melhores Empresas do Brasil, no Palácio Tangará, em São Paulo.

Hertz Dias (PSTU)

Concede entrevista ao vivo ao podcast Três Irmãos.

Renan Santos (Missão)

Participa, às 16h, de ato no Largo da Batata, em Pinheiros, São Paulo.

Romeu Zema (Novo)

Participa, às 9h, de reunião com apostadores anônimos na igreja Assembleia de Deus, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Às 21h, participa de sabatina na Globo.

Ronaldo Caiado (PSD)

Cumpre agenda em São Paulo, onde participa do evento Pacto Brasil de Futuro, às 9h, na Casa Jereissati.

Samara Martins (UP)

Visita o Acampamento dos Trabalhadores da Agespisa, em Teresina (PI). À tarde, faz caminhada com filiados e apoiadores, seguida de plenária aberta e inauguração do Comitê Popular de Campanha, no Parque Afonso Gil.

Wilson Grassi (Democrata)

Participa de reunião de alinhamento com a comunicação da campanha. À tarde, dá entrevista para a Gazeta de S. Paulo, na sede do jornal em São Paulo.

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Rui Costa Pimenta (PCO) não divulgaram a agenda de campanha até o momento desta publicação.

Após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato Pablo Marçal (PRTB) está proibido de fazer campanha eleitoral, comparecer a debates e participar do horário eleitoral no rádio e na TV.

*Colaboraram Alana Gandra (Rio de Janeiro), Flávia Albuquerque (São Paulo) e Paula Laboissière (Brasília).

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