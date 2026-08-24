>> Veja como foi a agenda dos presidenciáveis hoje (24):

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta segunda-feira (24) incluiu sabatinas e entrevistas à imprensa, além de atividades de preparação para a campanha. Também estão previstas ações de comunicação e media training.

Edmilson Costa (PCB)

O candidato Edmilson Costa participou de entrevista para o Monitor Mercantil.

Flávio Bolsonaro (PL)

O candidato Flávio Bolsonaro cumpriu agenda em São Paulo nesta segunda-feira (24). Às 18h, ele participou de reunião da diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na Avenida Paulista.

Nesta noite, participa do evento Veja Premiação TOP30 - As Melhores Empresas do Brasil, no Palácio Tangará.

Hertz Dias (PSTU)

O candidato Hertz Dias participa, na noite de hoje, da entrevista ao podcast Três Irmãos, em São Paulo.

Uma das propostas do candidato é o enfrentamento a grandes monopólios, da precarização do trabalho, baixos salários e o fim da escala 6x1. "O Brasil passa por um acelerado processo de recolonização e de retrocesso diante da dominação imperialista das grandes potências capitalistas. Essa condição aprofunda a desindustrialização do país, o empobrecimento da população e a degradação econômica e social", declarou.

Renan Santos (Missão)

O candidato Renan Santos teve encontro com investidores e empresários, na capital paulista.

Romeu Zema (Novo)

O candidato Romeu Zema encontrou-se com pastores e vítimas do vício em bets. No encontro, realizado na Igreja Assembleia de Deus Ministério Unção, em Belford Roxo, Zema disse que pretende implantar uma política de combate ao vício em apostas online.

As igrejas têm feito trabalho no sentido de tirar essa desgraça que está tomando conta das famílias brasileiras, que são as bets, afirmou.

Às 21h, participa de sabatina na TV Globo.

Ronaldo Caiado (PSD)

O candidato Ronaldo Caiado participou do evento Pacto Brasil de Futuro, na Casa Jereissati, em São Paulo. O documento traz diretrizes para o planejamento governamental.

Em entrevista, o candidato disse que uma das prioridades de seu governo, se eleito, será a educação.

Samara Martins (UP)

A candidata Samara Martins visitou o acampamento de funcionários da empresa pública Águas e Esgotos do Piauí (Agespisa) em Teresina, que foram demitidos após a privatização. Durante a visita, ela defendeu um novo processo de industrialização do país.

"A gente tem se comportado como mero exportador de matéria-prima e importando as coisas já industrializadas. O Brasil é completamente capaz de ser um país soberano, um país independente que não depende de nenhum país imperialista", disse.

Wilson Grassi (Democrata)

O candidato Wilson Grassi teve reuniões com a equipe de comunicação da campanha. Na parte da tarde, concedeu entrevista à Gazeta de São Paulo.

Augusto Cury (Avante)

O candidato Augusto Cury defendeu, em sabatinas da TMC/Transamérica e do Canal Rural, a proposta de dividir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), como forma, segundo o candidato, de atender melhor cada tipo de empresa.

Vêm aí a IA [inteligência artificial] e a robótica. Precisamos financiar 10 milhões de microempresas nos próximos oito a dez anos. Precisamos dividir o BNDES em dois. Caso contrário, se deixar nas mãos das grandes empresas, vai ter desemprego em massa, disse o candidato.

Os candidatos Clariana Barão (DC), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Rui Costa Pimenta (PCO) não tiveram agenda pública.

Após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato Pablo Marçal (PRTB) está proibido de fazer campanha eleitoral, comparecer a debates e participar do horário eleitoral no rádio e na TV.

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* Colaboraram Luciano Nascimento (São Luís), Pedro Peduzzi (Brasília), redação de São Paulo e TV Brasil

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