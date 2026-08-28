A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta sexta-feira (28) inclui sabatinas e debates, além de caminhadas e ações de campanha em diferentes cidades.

Os concorrentes ao Palácio do Planalto também participam de panfletagens, encontros com apoiadores, debates em instituições de ensino e participação em feiras e eventos culturais.

Renan Santos (Missão)

Em Belo Horizonte (MG), participa de Convenção Estadual e de evento com Ben Mendes, candidato a governador.

Romeu Zema (Novo)

Concede entrevista ao vivo para a rádio Guaíba e participa de encontros com lideranças religiosas em Porto Alegre (RS) e com candidatos do Novo em Canoas (RS).

Ronaldo Caiado (PSD)

Participa do Rio Pelo Brasil - Encontro com os Candidatos à Presidência da República, às 10h, na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).

Rui Costa Pimenta (PCO)

Participa, às 13h, do programa da Causa Operária TV. Às 16h, tem reunião com a coordenação de campanha e, às 20h, viaja para o Rio Grande do Sul.

Samara Martins (UP)

Participa de caminhada pelo centro de São Paulo (SP) e de debates na Faculdade de Direito da USP e na Universidade Zumbi dos Palmares.

Augusto Cury (Avante)

Participa de sabatina dos veículos O Globo, Valor Econômico e CBN, no Rio de Janeiro.

Edmilson Costa (PCB)

Participa de panfletagens na porta do EDIHB Petrobrás e no 5º Festival do Livro do Rio de Janeiro no Sinttel-Rio. Durante a feira, participa do lançamento do livro Fidel: agora e sempre.

Flávio Bolsonaro (PL)

Participa de Sabatina na TV Globo.

Hertz Dias (PSTU)

Participa de panfletagem na Parada do Circular do Via Direta e de encontro e entrega de material de campanha na sede do PSTU.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Participa de caminhada em Salvador (BA), do Largo do Guarani até o Plano Inclinado.

Os candidatos Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata) não têm agenda pública de campanha nesta sexta-feira. O candidato Ronaldo Caiado (PSD) não divulgou a agenda de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

*Colaborou Paula Laiboissière.

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