>> Veja como foi o sábado e domingo dos presidenciáveis:

A agenda dos candidatos à Presidência da República neste sábado (29) e domingo (30) incluiu participação em atos públicos, carreatas e caminhadas, em sabatinas, entrevistas à imprensa, além de compromissos como visitas a sindicatos, a um evento de rodeio.

Romeu Zema (Novo)

O candidato Romeu Zema (Novo) cumpriu agenda, neste sábado (29), na cidade de Feliz (RS), onde apresentou propostas de infraestrutura para a região e se reuniu com mulheres do partido.

Neste domingo (30), participou da feira Expointer, na região metropolitana de Porto Alegre, onde destacou a importância da agropecuária e disse que, se eleito, irá apoiar fortemente o seguro agrícola.

O agro no Brasil tem sido a atividade econômica que mais cresce, que mais tem contribuído para o desenvolvimento econômico e precisa ter todo o apoio dos governos federal, estaduais e municipais, disse.

Ronaldo Caiado (PSD)

O candidato Ronaldo Caiado participou, neste sábado (30), da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, buscando se aproximar do setor do agronegócio.

Ele defendeu a ampliação do seguro rural e a necessidade de investimentos em logística e tecnologia.

Neste domingo (30), Caiado fez uma caminhada na Avenida Paulista.

Rui Costa Pimenta (PCO)

O candidato Rui Costa Pimenta participou neste sábado (29) de evento de lançamento de sua candidatura no Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre.

Nas redes sociais, o candidato destacou partes do programa de governo, como a reforma do sistema penitenciário, extinção da tipificação de crime hediondo, extinção da lei antiterrorismo e a contrariedade à diminuição da maioridade penal.

Samara Martins (UP)

No estado de São Paulo, a candidata Samara Martins participou no sábado (29) de uma caminhada com apoiadores em Mauá.

Na zona norte da capital paulista, ela participou de uma reunião com membros da Associação de Moradores da Comunidade Spama.

A candidata integra uma carreata hoje (30) em João Pessoa (PB).

Wilson Grassi (Democrata)

O candidato Wilson Grassi não teve agenda pública de campanha no sábado (29).

Ele participou de corrida de rua neste domingo (30) na Ponte Estaiada, na capital paulista.

Nas redes sociais, ele publicou um vídeo defendendo propostas relacionadas à autoestima, saúde emocional e saúde física.

Augusto Cury (Avante)

O candidato Augusto Cury lançou o jingle oficial de campanha neste sábado (29) e conversou com moradores do Rio de Janeiro, além de ter participado de sabatina na TV Globo.

Neste domingo (30), Augusto Cury visitou o Congresso TEAMA, evento nacional sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), em São Paulo.

À noite, em Uberlândia (MG), terá reunião com empresários locais e visitará a feira agropecuária Camaru 2026.

Clariana Barão (DC)

A candidata Clariana Barão não teve agenda pública de campanha neste fim de semana.

Edmilson Costa (PCB)

O candidato Edmilson Costa não divulgou agenda pública de campanha para o fim de semana.

Nas redes sociais, neste sábado (29), publicou um vídeo em defesa do fim da escala de trabalho 6x1, que tramita no Senado.

Flávio Bolsonaro (PL)

O candidato Flávio Bolsonaro participou de uma motocarreata e uma barqueata neste sábado (29) em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro.

Ele reuniu-se, neste domingo (30), na capital paulista, com o ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro. Ao final do encontro, o candidato elogiou o programa de segurança pública salvadorenho.

Flávio Bolsonaro disse que, se eleito, pretende criar 500 mil vagas em penitenciárias. "Tem pouco preso no Brasil, tinha que ter mais. Só não tem mais porque a legislação é frouxa", disse.

Ele participa nesta noite de sabatina na TV Record.

Hertz Dias (PSTU)

O candidato Hertz Dias participou neste sábado (29) da sabatina do canal de TV SBT News e visitou a Casa da Estudante em Natal, onde tratou sobre arte, cultura e combate ao machismo.

Neste domingo (30), participa da plenária online de lançamento das candidaturas e do Manifesto - Juventude da Esquerda Revolucionária.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva participou neste sábado (29) de um encontro nacional com mulheres, em Belo Horizonte.

Ele tratou sobre o trabalho não remunerado exercido, em sua maioria, por mulheres. Segundo o candidato, a atividade, se paga, acrescentaria 13% ao Produto Interno Bruto (PIB).

Quem é que cuida, quem é que dá banho, quem é que veste, quem é que dá comida? Essa pessoa não está no crescimento do PIB, mas essa pessoa está trabalhando. Quando o Estado vai reconhecer que tem que pagar por isso?".

O candidato tem gravações de programas eleitorais ao longo deste domingo (30), em Brasília.

Renan Santos (Missão)

O candidato Renan Santos participou de carreata e adesivaço neste sábado (29) em São Paulo.

Ele defendeu a proposta de um prontuário eletrônico único no SUS como forma de registrar toda a trajetória do paciente e, com isso, prevenir doenças e reduzir as filas de espera. Dá para pegar a fila do SUS e zerar em três anos com algumas experiências que nós temos mundo afora. É justamente misturar tecnologia, integração e prontuário único", disse.

O candidato não tem agenda pública neste domingo.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

*Colaboraram Bruno Bocchini (São Paulo) e Daniella Almeida (Brasília)

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