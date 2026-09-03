>> Veja como foi o dia dos candidatos

A agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (3) teve entrevistas e sabatinas em veículos de comunicação, encontros com lideranças religiosas, visitas a instituições e obras sociais.

Samara Martins (UP)

A candidata Samara Martins não teve agenda pública de campanha

Wilson Grassi (Democrata)

O candidato Wilson Grassi cumpriu agenda de campanha no Distrito Federal. Ele visitou um centro de reabilitação que recebe animais resgatados.

Ele disse que, se eleito, a proteção da fauna será uma das prioridades.

Nós vamos colocar a proteção dos animais silvestres na primeira linha, e não só isso, por exemplo, proteger as áreas de preservação ambiental, fiscalizar as invasões irregular, o uso irregular desses animais, o tráfico de animais silvestres, disse.

Augusto Cury (Avante)

O candidato Augusto Cury participou de uma reunião com líderes da Assembleia de Deus de São Paulo. Após o encontro, em entrevista à imprensa, ele defendeu o combate ao feminicídio.

As mulheres não podem sofrer mais essas atrocidades. Não pode. As mulheres têm que ser protegidas e valorizadas, disse.

À noite, o candidato participou de um evento para casais na Igreja Carvalhos de Justiça, em Ribeirão Preto (SP).

Clariana Barão (Democracia Cristã)

A candidata Clariana Barão concedeu entrevistas ao canal Leo Dias e ao programa Com Brasil Debate, da emissora Com Brasil TV.

Ela defendeu o rastreamento de movimentações financeiras para combater o crime organizado.

Nós temos ferramentas suficientes para encontrar o dinheiro, rastrear e sufocar o dinheiro do crime organizado, mas não é feito. E quando é feito, é de uma maneira muito seletiva, disse.

Edmilson Costa (PCB)

O candidato Edmilson Costa cumpriu agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa.

Flávio Bolsonaro (PL)

O candidato Flávio Bolsonaro fez transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Hertz Dias (PSTU)

O candidato Hertz Dias cumpriu agenda de campanha em Aracaju (SE), onde participou de entrevistas a emissoras de rádio e fez panfletagem.

Ele defendeu a revisão das privatizações no setor petroleiro, como o caso do Campo de Carmópolis, localizado no estado e que foi privatizado.

"Defendemos a reestatização de tudo aquilo que foi privatizado. A Petrobras precisa voltar a ser uma empresa integralmente pública, voltada para os interesses da população e não para garantir dividendos a meia dúzia de acionistas", disse.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva não teve agenda pública de campanha.

Renan Santos (Missão)

O candidato Renan Santos concedeu entrevista ao canal CNN Brasil.

Romeu Zema (Novo)

O candidato Romeu Zema participou de sabatina no Jornal da Manhã, da Jovem Pan, em São Paulo.

Em seguida, reuniu-se com mulheres do partido e defendeu o combate ao feminicídio, como ampliação de medidas de proteção e o fortalecimento de políticas públicas.

Zema disse ainda que, se eleito, manterá a estrutura de 22 ministérios e que a maioria dos cargos e secretarias será ocupada por mulheres.

Ronaldo Caiado (PSD)

Em São Paulo, o candidato Ronaldo Caiado concedeu entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo e visitou a obra social Dom Bosco, instituição beneficente localizada em Itaquera, na zona leste.

O candidato conversou com a imprensa após a visita.

Rui Costa Pimenta (PCO)

O candidato Rui Costa Pimenta não teve agenda pública de campanha.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.



* Colaboraram Douglas Corrêa (Rio de Janeiro), Luciano Nascimento (São Luís) e redação de São Paulo.

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