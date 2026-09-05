A agenda dos presidenciáveis neste fim de semana inclui lançamentos de campanha, caminhadas, panfletagens e eventos políticos. Também estão previstas entrevistas, visitas, atos com aliados, encontros com representantes do setor produtivo e participação em eventos de campanha e manifestações políticas.

Flávio Bolsonaro (PL)

Visita o ex-assessor Filipe Martins na cadeia Pública de Ponta Grossa (PR), no sábado.

Hertz Dias (PSTU)

No sábado, participa de panfletagem na Estação da Lapa, em Salvador (BA), e de conversa de apresentação do programa do PSTU no Empório Bourbon Beer.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Participa de ato Lula, Alckmin e Haddad em São José do Rio Preto (SP), na manhã de sábado.

Renan Santos (Missão)

No sábado à noite, participa de evento de campanha no Teatro Brasil Tropical, em Fortaleza (CE). No domingo, participa de evento de campanha no Salão Atlantis, em São Luís (MA).

Samara Martins (UP)

Em Santo André (SP), participa da Marcha do Heroísmo Revolucionário, em homenagem aos militantes assassinados e desaparecidos pela ditadura militar, no sábado.

Romeu Zema

9h - Participa de entrevista presencial e gravada para a Record. Em seguida, vai para Uberlândia, onde não tem agenda para o restante do sábado.

Ronaldo Caiado (PSD)

Visita à 49ª edição da Expointer, em Esteio (RS). Durante o evento, visita o Pavilhão da Agricultura Familiar e a área de máquinas agrícolas e se reúne com a Ocergs e a Farsul.

Rui Costa Pimenta (PCO)

Em Belo Horizonte (MG), participa de almoço e lançamento de candidaturas.

Augusto Cury (Avante)

No sábado, participa de lançamento de campanha em Araçatuba (SP) e faz caminhada pelo camelódromo e calçadão da cidade. No domingo, participa de adesivaço em Natal (RN).

Clariana Barão (DC)

Concede entrevista para o Jornal News SBT, no sábado

Edmilson Costa (PCB)

Cumpre agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa.

O candidato Wilson Grassi (Democrata) não tem agenda pública de campanha neste fim de semana.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

*Colaborou Paula Laboissière.

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