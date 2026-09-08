>> Veja como foi o dia dos candidatos a presidente:
Edmilson Costa (PCB)
O candidato cumpriu agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa.
Flávio Bolsonaro (PL)
O candidato Flávio Bolsonaro não teve agenda pública de campanha.
Hertz Dias (PSTU)
O candidato Hertz Dias visitou a Ocupação Coração Valente e a fábrica Armco, ambas em Jacareí (SP).
Em São Bernardo do Campo (SP), participou de panfletagem na Escola Técnica Estadual Lauro Gomes e de um evento de hip hop.
Ele defendeu a implementação de um amplo plano nacional de moradia popular. "Milhões de famílias brasileiras enfrentam dificuldades para ter um teto enquanto existe terra, tecnologia e recursos suficientes para garantir habitação digna para todos. O problema não é falta de capacidade; é uma escolha política que privilegia o lucro", afirmou.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O candidato Luiz Inácio Lula da Silva não teve agenda pública de campanha.
Renan Santos (Missão)
O candidato Renan Santos participou de sabatina na Jovem Pan e concedeu entrevista ao canal Paulo Mathias, na capital paulista.
Romeu Zema (Novo)
O candidato Romeu Zema participou de reunião com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), em Brasília.
Ronaldo Caiado (PSD)
O candidato Ronaldo Caiado visitou o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (Cnpem), em Campinas, interior de São Paulo.
Ele prometeu dobrar o investimento em ciência e tecnologia para o equivalente a 2% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e defendeu uma política de industrialização nacional para a produção de semicondutores, baterias, ligas metálicas e turbinas.
Caiado esteve também em Jaguariúna, cidade vizinha a Campinas, onde comentou sobre contas públicas e afirmou que, se eleito, pretende realizar um corte de 25% nos repasses destinados a todos os Poderes.
A partir daí, você vai dando conta de colocar o país no lugar, declarou.
Rui Costa Pimenta (PCO)
O candidato Rui Costa Pimenta participou do programa Análise da 3ª, na Rádio Causa Operária, no YouTube.
Ele classificou a ascensão do partido de extrema-direita AfD na Alemanha como reflexo da crise do regime político burguês imperialista.
Samara Martins (UP)
A candidata Samara Martins participou de sabatina do jornal Correio Braziliense, de Brasília, e concedeu entrevista ao portal Metrópoles.
Ela fez caminhada na Rodoviária do Plano Piloto, no centro da capital federal.
Wilson Grassi (Democrata)
O candidato Wilson Grassi concedeu entrevista ao jornalista Lucas França e participa de sabatina com membros do grupo Dados Políticos.
Augusto Cury (Avante)
Na cidade de São Paulo, o candidato Augusto Cury concedeu entrevista ao jornal Estadão e ao canal Meio.
Clariana Barão (DC)
A candidata Clariana Barão concedeu entrevista à rádio Agora FM, de Rondonópolis (MT), e à rádio Capela FM, de Vinhedo (SP).
A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.
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* Colaboraram Bruno de Freitas Moura e Rafael Cardoso (Rio de Janeiro); redação de São Paulo e TV Brasil.
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