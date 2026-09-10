A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta quinta-feira (10) inclui entrevistas em rádios e podcasts, sabatinas, palestras e panfletagem. Também estão previstas motocarreata e comício, além de visitas a instituições, espaços públicos, projetos sociais e pontos turísticos.

Rui Costa Pimenta (PCO)

Concede entrevista ao podcast Bruno Aiub Show.

Wilson Grassi (Democrata)

Concede entrevista ao Kritikê Podcast.

Augusto Cury (Avante)

Visita a instituição Genial Investimentos, em São Paulo (SP).

Clariana Barão (DC)

Concede entrevista à rádio Metrópole FM de Cuiabá.

Edmilson Costa (PCB)

Em Santos (SP), participa de sabatina na Associação Comercial de Santos e Jornal A Tribuna. À tarde, concede entrevista ao Podcast Deixa em Off e faz palestra no Sindaport.

Flávio Bolsonaro (PL)

Participa de motocarreata em Boa Vista (RR), com percurso do aeroporto até a Praça Germano Sampaio. À tarde, participa de comício em trio elétrico.

Hertz Dias (PSTU)

Em Recife (PE), faz panfletagem no restaurante universitário da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Renan Santos (Missão)

Pela manhã, participa do evento Diálogo com Presidenciáveis, na Câmara Americana de Comércio, em São Paulo (SP).

Romeu Zema (Novo)

Pela manhã, concede entrevista na rádio O Povo CBN. Visita o Santuário do Padre Cícero em Juazeiro do Norte (CE) e o projeto Ecos da Esperança, em Crato (CE). Após almoço no Instituto Primeira Infância, em Fortaleza (CE), visita o Mercado Central da cidade.

Ronaldo Caiado (PSD)

Participa de sabatina à noite para o podcast Inteligência LTDA, em São Paulo (SP).

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Samara Martins (UP) não têm agenda pública de campanha nesta quinta-feira.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.



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